Чого насправді чекає Путін: названо вражаючу причину, чому диктатору не потрібен мир

Кремлівський диктатор Володимир Путін та президент США Дональд Трамп обидва висловлювали бажання бачити повноцінну мирну угоду, але між їхніми підходами існують суттєві відмінності. Таку думку у своїй колонці для порталу українців в Америці Vilni Media висловив політичний оглядач і журналіст Віталій Портников.

Володимир Путін. Фото: 24 Канал

За його словами, Трамп прагне якнайшвидшого встановлення миру, тоді як Путін готовий відтягувати процес до січня 2029 року — до завершення терміну чинного американського президента в Овальному кабінеті.

"День, який покаже небажання Путіна погоджуватися на мир, обов’язково настане, як би російський президент не намагався тягнути час", — зазначив Портников.

Оглядач також підкреслив, що "Пряма лінія" Путіна продемонструвала: він продовжує "буквально жити війною й не збирається її завершувати". На цьому фоні постає питання: "На що насправді розраховують у США, коли сподіваються “вивести” російського президента на мирну угоду?".

Портников відзначив, що у висловлюваннях Путіна та коментарях російських чиновників немає жодного натяку на готовність завершити війну.

"Так, про капітуляцію говорили, Європі загрожували війною, але це зовсім не мир. Навіть щодо українських виборів Путін обіцяв подумати, можливо на один день — день голосування — припинити обстріли. Насправді він не зацікавлений у реальних виборах в Україні, а у капітуляції та “визволенні російських земель” — так, і цього не приховує", — додав він.

