Чего на самом деле ждет Путин: названа поразительная причина, почему диктатору не нужен мир

Кремлевский диктатор Владимир Путин и президент США Дональд Трамп оба выражали желание видеть полноценное мирное соглашение, но между их подходами существуют существенные отличия. Такое мнение в своей колонке для портала украинцев в Америке Vilni Media высказал политический обозреватель и журналист Виталий Портников.

Владимир Путин. Фото: 24 Канал

По его словам, Трамп стремится к скорейшему установлению мира, тогда как Путин готов оттягивать процесс до января 2029 года — до истечения срока действующего американского президента в Овальном кабинете.

"День, который покажет нежелание Путина соглашаться на мир, обязательно придет, как бы российский президент не пытался тянуть время", — отметил Портников.

Обозреватель также подчеркнул, что "Прямая линия" Путина продемонстрировала: он продолжает "буквально жить войной и не собирается ее завершать". На этом фоне возникает вопрос: "На что на самом деле рассчитывают в США, когда надеются вывести российского президента на мирное соглашение?".

Портников отметил, что в высказываниях Путина и комментариях российских чиновников нет никакого намека на готовность завершить войну.

"Да, о капитуляции говорили, Европе угрожали войной, но это вовсе не мир. Даже по поводу украинских выборов Путин обещал подумать, возможно на один день — день голосования — прекратить обстрелы. На самом деле он не заинтересован в реальных выборах в Украине, а в капитуляции и освобождении российских земель" — да, и этого не привлекает.

Портал "Комментарии" уже писал , что президент Украины Владимир Зеленский представил драфт мирного плана, который, по мнению городского головы Харькова и главы Ассоциации прифронтовых городов и общин (АПМГ) Игоря Терехова, является своеобразной формулой выхода из тупика.