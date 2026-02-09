Чого чекати від наступного раунду переговорів: на що розраховує Москва

Анонсований наступний раунд переговорного процесу. Є очікування сторін, хоч і дещо різні. Про це розповів експерт-міжнародних Ілія Куса.

Переговори. Фото: з відкритих джерел

"Якщо ми говоримо про можливий результат та підходи, і, навіть, місце переговорів. З одного боку, гібридна маневреність та варіативність РФ звужується, маю на увазі те, що російська делегація за своїм складом зараз не носить відверто імітаційний характер, як це було раніше. А, з іншого — все ж, очевидне прагнення РФ звести чи затримати переговорний процес у стадії вирішення окремих питань або короткострокових рішень (кількаденні перемирʼя), і відтермінувати обговорення всеосяжного перемир’я, тобто, повного припинення військових дій та складових його сталості", – зазначив експерт.

За його словами, очевидно, що Москва розраховує, як і раніше, пересидіти Захід, поки він не зануриться у внутрішньополітичні події. Україна ж, вказуючи на наявність протиріч у питанні територій, дотримується логіки лінії розмежування за фактом військового статусу-кво (стоїмо там, де стоїмо), і далі пошуку політичних рішень.

Експерт зауважує, у цьому контексті закономірно виникають питання, щодо розуміння сили Заходом – і США, і Європою, коли значення мають і політичні рішення (бачення та рішучість), і наявність ресурсів дії (військових та фінансових спроможностей). Особливо, з урахуванням переговорного досвіду, довжиною майже у рік.

За його словами, Москва не розглядає Європу як об’єкт для нападу і не бачить у цьому жодної необхідності. Водночас він наголосив, що у випадку, якщо європейські країни, за його формулюванням, почнуть бойові дії проти Росії, реакція РФ буде жорсткою.



