Чего ждать от следующего раунда переговоров: на что рассчитывает Москва

Анонсирован следующий раунд переговорного процесса. Есть ожидания сторон, хоть и несколько разные. Об этом рассказал эксперт-международный Илия Куса.

Переговоры. Фото: из открытых источников

"Если мы говорим о возможном результате и подходах, и даже месте переговоров. С одной стороны, гибридная маневренность и вариативность РФ сужается, имею в виду, что российская делегация по своему составу сейчас не носит откровенно имитационный характер, как это было раньше. А с другой — все же очевидно стремление РФ свести или задержать переговорный процесс в стадии решения отдельных вопросов или краткосрочных решений (несколькодневные перемирия), и отсрочить обсуждение всеобъемлющего перемирия, то есть полного прекращения военных действий и составляющих его постоянства", – отметил эксперт.

По его словам, очевидно, что Москва рассчитывает по-прежнему пересидеть Запад, пока он не погрузится во внутриполитические события. Украина же, указывая на наличие противоречий в вопросе территорий, следует логике линии разграничения по факту военного статуса-кво (стоим там, где стоим), и дальше поиска политических решений.

Эксперт отмечает, что в этом контексте закономерно возникают вопросы относительно понимания силы Западом – и США, и Европой, когда значение имеют и политические решения (видение и решительность), и наличие ресурсов действия (военных и финансовых способностей). Особенно с учетом переговорного опыта длиной почти в год.

Читайте на портале "Комментарии" — министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия якобы не намерена нападать на страны Европы, однако готова дать "полноценный военный ответ" в случае угрозы.

По его словам, Москва не рассматривает Европу как объект для нападения и не видит в этом никакой необходимости. В то же время он подчеркнул, что в случае, если европейские страны по его формулировке начнут боевые действия против России, реакция РФ будет жесткой.



