Чого чекати Україні від "мирного плану" Трампа і Путіна: шокуюча перспектива

Допоки російський правитель Володимир Путін живий, він вимагатиме, щоб Україна залишила всі чотири області, де сьогодні перебувають російські окупаційні війська. Також, за його умовами, не зміниться вимога щодо скорочення чисельності ЗСУ. Цей пункт міститься у "мирному плані" США, який зараз просуває очільник Білого дому Дональд Трамп, вважає політтехнолог Тарас Загородній.

Фото: з відкритих джерел

За його словами, Україну сьогодні більше має турбувати виробництво власної зброї та можливості завдання ударів по території Росії, аби на початку 2026 року вести розмови вже про виведення російських військ з українських територій, а не про вивід українських військ з Донеччини, як це передбачено у 28-пунктному "мирному плані" США.

За словами Загороднього, розвиток ситуації залежить виключно від України, темпів виробництва озброєння та точності ударів по енергетичній, газовій та нафтовій інфраструктурі Росії. Він підкреслив, що зараз очевидні великі проблеми у росіян: "Трамп своєю політикою добиває російську нафтову сферу. Тому зараз варто трохи відтягнути час, обговорюючи 'мирний план' США".

"Тоді зовсім інша розмова буде з ними. Якщо ми не будемо ворушитися, то звичайно, що перед нами почнуть нарізати завдання і казати нам, як повинно бути. Для Росії гарний пазл не складається, бо європейцям страшно, до них залітають дрони. Вони починають розуміти, що буквально наступного дня вони опиняться під проблемою", — зазначив політолог.

Загородній прогнозує, що Україна не погодиться на "мирний план" США, а Росія може заявити, що якщо навіть один із пунктів не буде виконано, рух у бік мирних переговорів неможливий.

Як вже писали "Коментарі", Дональд Трамп зробив жорстку заяву щодо подальшої підтримки України. Він попередив, що якщо президент Володимир Зеленський відмовиться підписати запропонований США мирний план, Києву доведеться "боротись з усіх сил", адже, за словами Трампа, Білий дім у такому разі "перестане продавати зброю". Політолог Петро Олещук називає такі ультиматуми прямим шантажем та припускає, що подібний тиск з боку США може лише посилюватися.