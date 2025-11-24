Чего ждать Украине от "мирного плана" Трампа и Путина: шокирующая перспектива

Пока российский правитель Владимир Путин жив, он потребует, чтобы Украина покинула все четыре области, где сегодня находятся российские оккупационные войска. Также, по его условиям, не изменится требование сокращения численности ВСУ. Этот пункт находится в "мирном плане" США, который сейчас продвигает глава Белого дома Дональд Трамп , считает политтехнолог Тарас Загородний.

Фото: из открытых источников

По его словам, Украина сегодня должна больше беспокоить производство собственного оружия и возможности нанесения ударов по территории России, чтобы в начале 2026 года вести разговоры уже о выводе российских войск из украинских территорий, а не о выводе украинских войск из Донбасса, как это предусмотрено в 28-пунктном "мирном плане" США.

По словам Загороднего, развитие ситуации зависит исключительно от Украины, темпов производства вооружения и точности ударов по энергетической, газовой и нефтяной инфраструктуре России. Он подчеркнул, что сейчас очевидны большие проблемы у россиян: "Трамп своей политикой добивает российскую нефтяную сферу. Поэтому сейчас стоит немного оттянуть время, обсуждая мирный план США".

"Тогда совсем другой разговор будет с ними. Если мы не будем шевелиться, то конечно, что перед нами начнут нарезать задачу и говорить нам, как должно быть. Для России хороший пазл не складывается, потому что европейцам страшно, к ним залетают дроны. Они начинают понимать, что буквально на следующий день они окажутся под проблемой", — отметил он.

Загородний прогнозирует, что Украина не согласится на "мирный план" США, а Россия может заявить, что если даже один из пунктов не будет выполнен, движение в сторону мирных переговоров невозможно.

Как уже писали "Комментарии", Дональд Трамп сделал жесткое заявление о дальнейшей поддержке Украины. Он предупредил, что если президент Владимир Зеленский откажется подписать предложенный США мирный план, Киеву придется "бороться изо всех сил", ведь, по словам Трампа, Белый дом в таком случае "перестанет продавать оружие". Политолог Петр Олещук называет такие ультиматумы прямым шантажом и предполагает, что подобное давление со стороны США может только усиливаться.