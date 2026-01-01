Чітка цифра: скільки Росія окупувала України за 2025 рік

Упродовж 2025 року під російську окупацію перейшло 4336 квадратних кілометрів української землі. Це близько 0,72% від загальної площі України. Таким чином, минулий рік став одним із найважчих для Сил оборони за весь період повномасштабної війни.

Окупація України Росією за 2025 рік

Загалом у період з 1 січня 2023 року до 1 січня 2026 року приріст окупованих територій склав 7463 кв. км, або 1,23% території держави. У порівнянні з попередніми роками, саме 2025-й відзначився найгіршою динамікою втрат.

Рівень окупації по областях станом на початок 2026 року

• Дніпропетровська область — 0,6% території (зростання за рік на 0,6%)

• Сумська область — 1,0% (+1%)

• Харківська область — 4,7% (+1,3%)

• Херсонська область — 72% (без змін)

• Запорізька область — 74,8% (+2,1%)

• Донецька область — 78,1% (+10,6%)

• Луганська область — 99,6% (+0,6%)

Найбільше зростання окупованих площ за рік зафіксовано в Донецькій області, де під контроль ворога перейшло понад 10% території регіону.



Як змінилася ситуація за три роки війни



У порівнянні з 2022 роком рівень окупації суттєво зріс у низці областей:

• Дніпропетровська: з 0% до 0,6%

• Сумська: з 0% до 1%

• Харківська: з 1,9% до 4,7%

• Херсонська: 72% — без змін

• Запорізька: з 72,8% до 74,8%

• Донецька: з 56,7% до 78,1%

•Луганська: з 97,9% до 99,6%

Загальна картина



Станом на початок 2026 року під російською окупацією перебуває 116 165 квадратних кілометрів української території. Це 19,25% від загальної площі держави — фактично кожен п’ятий квадратний кілометр.



Автономна Республіка Крим залишається повністю окупованою. Часткова окупація Кінбурнської коси в Миколаївській області не має суттєвого впливу на загальні статистичні показники.



