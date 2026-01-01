Четкая цифра: сколько Россия оккупировала Украины за 2025 год

В 2025 году под российскую оккупацию перешло 4336 квадратных километров украинской земли. Это около 0,72% общей площади Украины. Таким образом, прошлый год стал одним из самых трудных для Сил обороны за весь период полномасштабной войны.

Оккупация Украины Россией за 2025 год

Всего в период с 1 января 2023 года по 1 января 2026 года прирост оккупированных территорий составил 7463 кв. км или 1,23% территории государства. По сравнению с предыдущими годами, именно 2025-й отметился самой плохой динамикой потерь.

Уровень оккупации по областям по состоянию на начало 2026 года

• Днепропетровская область — 0,6% территории (рост за год на 0,6%)

• Сумская область — 1,0% (1%)

• Харьковская область — 4,7% (1,3%)

• Херсонская область — 72% (без изменений)

• Запорожская область — 74,8% (2,1%)

• Донецкая область — 78,1% (10,6%)

• Луганская область — 99,6% (0,6%)

Наибольший рост оккупированных площадей за год зафиксирован в Донецкой области, где под контроль врага перешли более 10% территории региона.



Как изменилась ситуация за три года войны



По сравнению с 2022 годом уровень оккупации существенно вырос в ряде областей:

• Днепропетровск: с 0% до 0,6%

• Сумская: с 0% до 1%

• Харьковская: с 1,9% до 4,7%

• Херсонская: 72% — без изменений

• Запорожская: с 72,8% до 74,8%

• Донецк: с 56,7% до 78,1%

•Луганская: с 97,9% до 99,6%

Общая картина



На начало 2026 года под российской оккупацией находится 116 165 квадратных километров украинской территории. Это 19,25% общей площади государства — фактически каждый пятый квадратный километр.



Автономная Республика Крым остается полностью оккупированной. Частичная оккупация Кинбурнской косы в Николаевской области не оказывает существенного влияния на общие статистические показатели.



