Чим вже лякає Путін: чи справді у Покровську і Гуляйполі дуже погані справи

Покровськ і Гуляйполе залишаються чи не найгарячішими ділянками на мапі бойових дій. Що зараз відбувається і чому сталася така ситуація – видання "Коментарі" з’ясовувало, проаналізувавши думки експертів.
Бої за Покровськ. Фото: з відкритих джерел
Військовий експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов заявив в ефірі "Radio NV", що заяви про начебто повне утримання російськими окупантами Покровська під їхнім контролем неправдиві.
Говорячи про ситуацію на Покровсько-Мирноградському напрямку, він зазначив, що там тривають бої.
Експерт додав, що командування в подальшому має вирішити питання щодо доцільності утримання рубежів та позицій.
Крім того, Селезньов наголосив, що незважаючи на складність ситуації, "лізти в помиральну яму чи довіряти словам Путіна, мовляв, вони повністю тримають Покровськ під контролем, — це неправда".
Керівник безпекових програм Центру Глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук заявив в ефірі 24 Каналу, що на ділянці між селищем Покровським і Гуляйполем стався провал оборони через неузгоджений відхід підрозділу, що залишило фланг без прикриття. Проте бійцям 33-го окремого штурмового полку вдалося стабілізувати ситуацію. Проте вибивати ворога з прориву завжди значно важче й кровопролитніше, ніж утримувати оборону.
За словами експерта, після провалу на ділянці між Покровським і Гуляйполем виникла значна прогалина 20 кілометрів, яку довелося терміново відновлювати.
Він зауважив, що подібні ситуації траплялися раніше, зокрема під Лисичанськом і Сіверодонецьком.
