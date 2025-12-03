Чим вже лякає Путін: чи справді у Покровську і Гуляйполі дуже погані справи

Покровськ і Гуляйполе залишаються чи не найгарячішими ділянками на мапі бойових дій. Що зараз відбувається і чому сталася така ситуація – видання "Коментарі" з’ясовувало, проаналізувавши думки експертів.

Бої за Покровськ. Фото: з відкритих джерел

Не потрібно довіряти Путіну

Військовий експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов заявив в ефірі "Radio NV", що заяви про начебто повне утримання російськими окупантами Покровська під їхнім контролем неправдиві.

Говорячи про ситуацію на Покровсько-Мирноградському напрямку, він зазначив, що там тривають бої.

"Надзвичайно складна ситуація. Обумовлена вона тим, що близько 140 тисяч російських військовослужбовців знаходяться на цій ділянці фронту. Такий собі "магніт", який притягує ворожі сили та засоби", — зауважив Селезньов.

Експерт додав, що командування в подальшому має вирішити питання щодо доцільності утримання рубежів та позицій.

"Сподіваюся, що ми не допустимо розвитку такого формату ситуації, яка була в районі Вугледару чи під час боїв за Бахмут, коли наші воїни буквально з боями проривалися, виходячи з оточення, боронячи визначені рубежі та позиції", — сказав експерт.

Крім того, Селезньов наголосив, що незважаючи на складність ситуації, "лізти в помиральну яму чи довіряти словам Путіна, мовляв, вони повністю тримають Покровськ під контролем, — це неправда".

"Бої в Покровську продовжуються. Частина міста все ще залишається "сірою" зоною. Відповідно, логістичні маршрути так само знаходяться під нашим контролем. Інакше нашим воїнам було б точно непереливки: і в Покровську, і в Мирнограді", — сказав експерт.

Гуляпільський укріпрайон залишається під загрозою охоплення з флангів

Керівник безпекових програм Центру Глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук заявив в ефірі 24 Каналу, що на ділянці між селищем Покровським і Гуляйполем стався провал оборони через неузгоджений відхід підрозділу, що залишило фланг без прикриття. Проте бійцям 33-го окремого штурмового полку вдалося стабілізувати ситуацію. Проте вибивати ворога з прориву завжди значно важче й кровопролитніше, ніж утримувати оборону.

За словами експерта, після провалу на ділянці між Покровським і Гуляйполем виникла значна прогалина 20 кілометрів, яку довелося терміново відновлювати.

"Гуляпільський укріпрайон залишається під загрозою охоплення з флангів. Фактично росіяни намагаються перерізати комунікації Покровське – Гуляйполе і таким чином зайти у тил, примусивши відходити далі. Ситуація там важка", – зазначив Лакійчук.

Він зауважив, що подібні ситуації траплялися раніше, зокрема під Лисичанськом і Сіверодонецьком.

"Як тільки ворог помітив прорив, то одразу ввів сили, щоб ударити у фланг підрозділу, який наступав. У результаті це створило ефект "відбивання" атаки. Добре, якщо вдалося закрити цю ділянку з мінімальними втратами", – сказав Лакійчук.

