Чем уже пугает Путин: действительно ли в Покровске и Гуляйполе очень плохие дела

Покровск и Гуляйполе остаются едва ли не самыми горячими участками на карте боевых действий. Что сейчас происходит и почему произошла такая ситуация – издание "Комментарии" выяснило, проанализировав мнения экспертов.

Бои за Покровск. Фото: из открытых источников

Не нужно доверять Путину

Военный эксперт, бывший пресс-секретарь Генштаба ВСУ Владислав Селезнев заявил в эфире "Radio NV", что заявления о якобы полном содержании российскими оккупантами Покровска под их контролем ложны.

Говоря о ситуации на Покровско-Мирноградском направлении, он отметил, что там продолжаются бои.

"Чрезвычайно сложная ситуация. Обусловлена она тем, что около 140 тысяч российских военнослужащих находятся на этом участке фронта. Такой "магнит", который притягивает вражеские силы и средства", — отметил Селезнев.

Эксперт добавил, что командование в дальнейшем должно решить вопрос о целесообразности удержания рубежей и позиций.

"Надеюсь, что мы не допустим развития такого формата ситуации, которая была в районе Угледара или во время боев за Бахмут, когда наши воины буквально с боями прорывались, исходя из окружения, защищая определенные рубежи и позиции", — сказал эксперт.

Кроме того, Селезнев подчеркнул, что, несмотря на сложность ситуации, "лезть в умирающую яму или доверять словам Путина, мол, они полностью держат Покровск под контролем, — это неправда".

"Бои в Покровске продолжаются. Часть города все еще остается "серой" зоной. Соответственно, логистические маршруты так же находятся под нашим контролем. Иначе нашим воинам было бы точно туго: и в Покровске, и в Мирнограде", — сказал эксперт.

Гуляпольский укрепрайон остается под угрозой охвата с флангов

Руководитель программ безопасности Центра Глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук заявил в эфире 24 Канала, что на участке между поселком Покровским и Гуляйполем произошел провал обороны из-за несогласованного ухода подразделения, оставившего фланг без прикрытия. Однако бойцам 33-го отдельного штурмового полка удалось стабилизировать ситуацию. Однако выбивать врага с прорыва всегда гораздо труднее и кровопролитнее, чем удерживать оборону.

По словам эксперта, после провала на участке между Покровским и Гуляйполем возник значительный пробел 20 километров, который пришлось срочно восстанавливать.

"Гуляпольский укрепрайон остается под угрозой охвата с флангов. Фактически россияне пытаются перерезать коммуникации Покровское – Гуляйполе и зайти в тыл, заставив отходить дальше. Ситуация там тяжелая", – отметил Лакийчук.

Он отметил, что подобные ситуации случались раньше, в частности под Лисичанском и Северодонецком.

"Как только враг заметил прорыв, то сразу ввел силы, чтобы ударить во фланг наступающего подразделения. В результате это создало эффект "отражения" атаки. Хорошо, если удалось закрыть этот участок с минимальными потерями", – сказал Лакийчук.

