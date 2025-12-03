logo

BTC/USD

93627

ETH/USD

3060.18

USD/UAH

42.33

EUR/UAH

49.18

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Чем уже пугает Путин: действительно ли в Покровске и Гуляйполе очень плохие дела
commentss НОВОСТИ Все новости

Чем уже пугает Путин: действительно ли в Покровске и Гуляйполе очень плохие дела

Эксперты объяснили, какие риски представляет возможное повторение сценариев Бахмута или Угледара для украинских сил обороны

3 декабря 2025, 06:41
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Покровск и Гуляйполе остаются едва ли не самыми горячими участками на карте боевых действий. Что сейчас происходит и почему произошла такая ситуация – издание "Комментарии" выяснило, проанализировав мнения экспертов.

Чем уже пугает Путин: действительно ли в Покровске и Гуляйполе очень плохие дела

Бои за Покровск. Фото: из открытых источников

Не нужно доверять Путину

Военный эксперт, бывший пресс-секретарь Генштаба ВСУ Владислав Селезнев заявил в эфире "Radio NV", что заявления о якобы полном содержании российскими оккупантами Покровска под их контролем ложны.

Говоря о ситуации на Покровско-Мирноградском направлении, он отметил, что там продолжаются бои.

"Чрезвычайно сложная ситуация. Обусловлена она тем, что около 140 тысяч российских военнослужащих находятся на этом участке фронта. Такой "магнит", который притягивает вражеские силы и средства", — отметил Селезнев.

Эксперт добавил, что командование в дальнейшем должно решить вопрос о целесообразности удержания рубежей и позиций.

"Надеюсь, что мы не допустим развития такого формата ситуации, которая была в районе Угледара или во время боев за Бахмут, когда наши воины буквально с боями прорывались, исходя из окружения, защищая определенные рубежи и позиции", — сказал эксперт.

Кроме того, Селезнев подчеркнул, что, несмотря на сложность ситуации, "лезть в умирающую яму или доверять словам Путина, мол, они полностью держат Покровск под контролем, — это неправда".

"Бои в Покровске продолжаются. Часть города все еще остается "серой" зоной. Соответственно, логистические маршруты так же находятся под нашим контролем. Иначе нашим воинам было бы точно туго: и в Покровске, и в Мирнограде", — сказал эксперт.

Гуляпольский укрепрайон остается под угрозой охвата с флангов

Руководитель программ безопасности Центра Глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук заявил в эфире 24 Канала, что на участке между поселком Покровским и Гуляйполем произошел провал обороны из-за несогласованного ухода подразделения, оставившего фланг без прикрытия. Однако бойцам 33-го отдельного штурмового полка удалось стабилизировать ситуацию. Однако выбивать врага с прорыва всегда гораздо труднее и кровопролитнее, чем удерживать оборону.

По словам эксперта, после провала на участке между Покровским и Гуляйполем возник значительный пробел 20 километров, который пришлось срочно восстанавливать.

"Гуляпольский укрепрайон остается под угрозой охвата с флангов. Фактически россияне пытаются перерезать коммуникации Покровское – Гуляйполе и зайти в тыл, заставив отходить дальше. Ситуация там тяжелая", – отметил Лакийчук.

Он отметил, что подобные ситуации случались раньше, в частности под Лисичанском и Северодонецком.

"Как только враг заметил прорыв, то сразу ввел силы, чтобы ударить во фланг наступающего подразделения. В результате это создало эффект "отражения" атаки. Хорошо, если удалось закрыть этот участок с минимальными потерями", – сказал Лакийчук.

Читайте на портале "Комментарии" — в РФ снова нафантазировали о "победах" на фронте: в Украине рассказали, что за этим стоит




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости