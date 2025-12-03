Чем уже пугает Путин: действительно ли в Покровске и Гуляйполе очень плохие дела

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Покровск и Гуляйполе остаются едва ли не самыми горячими участками на карте боевых действий. Что сейчас происходит и почему произошла такая ситуация – издание "Комментарии" выяснило, проанализировав мнения экспертов.
Бои за Покровск. Фото: из открытых источников
Военный эксперт, бывший пресс-секретарь Генштаба ВСУ Владислав Селезнев заявил в эфире "Radio NV", что заявления о якобы полном содержании российскими оккупантами Покровска под их контролем ложны.
Говоря о ситуации на Покровско-Мирноградском направлении, он отметил, что там продолжаются бои.
Эксперт добавил, что командование в дальнейшем должно решить вопрос о целесообразности удержания рубежей и позиций.
Кроме того, Селезнев подчеркнул, что, несмотря на сложность ситуации, "лезть в умирающую яму или доверять словам Путина, мол, они полностью держат Покровск под контролем, — это неправда".
Руководитель программ безопасности Центра Глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук заявил в эфире 24 Канала, что на участке между поселком Покровским и Гуляйполем произошел провал обороны из-за несогласованного ухода подразделения, оставившего фланг без прикрытия. Однако бойцам 33-го отдельного штурмового полка удалось стабилизировать ситуацию. Однако выбивать врага с прорыва всегда гораздо труднее и кровопролитнее, чем удерживать оборону.
По словам эксперта, после провала на участке между Покровским и Гуляйполем возник значительный пробел 20 километров, который пришлось срочно восстанавливать.
Он отметил, что подобные ситуации случались раньше, в частности под Лисичанском и Северодонецком.
Читайте на портале "Комментарии" — в РФ снова нафантазировали о "победах" на фронте: в Украине рассказали, что за этим стоит