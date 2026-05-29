Українські пілоти та технічний персонал вже проходять підготовку на шведських винищувачах Gripen. Восени цього року програму навчання буде суттєво розширено. Про це йдеться у заяві міністра оборони Швеції Пола Йонсона. Чим винищувачі Gripen краще F-16 та Mirage? Як шведські винищувачі посилять ППО та фронт? Видання "Коментарі" розбиралося з цих питань, проаналізувавши думки експертів.

Винищувачі Gripen. Фото: з відкритих джерел

Шведські "Грипени" зможуть дуже суттєво посилити ЗСУ

Військовий аналітик, авіаційний експерт Костянтин Криволап зазначив, що шведські винищувачі Gripen мають чимало переваг перед американськими F-16 та французькими Mirage.

Зокрема, на його думку, шведські "Грипени" зможуть суттєво посилити бойові можливості української авіації.

"Це зовсім інша орбіта. Це зовсім інший рівень", — наголосив Криволап.

За його словами, з погляду літаків та озброєнь до них, у кращому разі, до цього Україна отримувала можливості "рівня 2000-х років". Це стосується американських винищувачів F-16 та озброєння до них. Зокрема, йдеться про ракети малої дальності AIM-9 Sidewinder та про старі ракети AIM-120 з дальністю польоту до 120 км. Втім, в Україні сподівалися отримати ракети з дальністю хоч би 180 км. Також йдеться про радари, які могли бачити трохи краще, ніж кошти, встановлені на радянських МІГ-29.

Як додав авіаексперт, французькі літаки "Міраж", отримані Україною, теж були не набагато кращими, а в деяких питаннях — навіть гіршими. Україна отримала до них ракети MICA, щоби збивати крилаті ракети.

Швеція системно підтримує Україну

Військовослужбовець Сил територіальної оборони ЗСУ, військовий експерт Олександр Мусієнко заявив в ефірі Радіо NV, що отримання перших шведських винищувачів Gripen має відчутно посилити авіаційні можливості Збройних сил України.

Зокрема, він прокоментував інформацію про те, що 28 травня готується оголошення про передачу Україні літаків Jas 39 Gripen модифікації C/D.

"Це дуже добре, тому що Швеція є країною, яка системно підтримує Україну... Бачимо, що зараз Швеція практично нарощує ті зусилля, які може, по тому, аби підтримувати Україну, і враховуючи, що Швеція має розвинений військово-промисловий комплекс і відповідні підприємства, які працюють на те, щоби виробляти більше для потреб оборони, у тому числі й авіація", — зазначив Мусієнко.

За його словами, Швеція зацікавлена у тому, щоб це, з одного боку, давало поштовх її економіці. Тому що це великі інвестиції та залучення додаткових коштів для шведського ВПК та у суміжні галузі. А з іншого боку – це стосується безпеки.

"Вони ж добре оцінюють і розуміють усі ризики, які зараз є від Росії в Балтійському морі. Вони чудово їх відстежують. Вони прекрасно розуміють, що, попри будь-які заяви, але час від часу в російському інформаційному просторі проскакує інформація про десант на острів Готланд. Це означає, що Росія від своїх агресивних намірів щодо країн Балтії та Північної Європи не відмовилася. І вони розуміють, що посилення зараз безпеки України – це посилення безпеки Європи", — наголосив Мусієнко.

