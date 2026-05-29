Украинские пилоты и технический персонал уже проходят подготовку на шведских истребителях Gripen. Осенью этого года программа обучения будет существенно расширена. Об этом говорится в заявлении министра обороны Швеции Пола Йонсона. Чем истребители Gripen лучше F-16 и Mirage? Как шведские истребители усилят ПВО и фронт? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Шведские "Грипены" смогут очень существенно усилить ВСУ

Военный аналитик, авиационный эксперт Константин Криволап отметил, шведские истребители Gripen имеют достаточно много преимуществ перед американскими F-16 и французскими Mirage.

В частности, по его мнению, шведские "Грипены" смогут очень существенно усилить боевые возможности украинской авиации.

"Это совсем другая орбита. Это совсем другой уровень", — подчеркнул Криволап.

По его словам, с точки зрения самолетов и вооружений к ним, в лучшем случае, до этого Украина получала возможности "уровня 2000-х годов". Это касается американских истребителей F-16 и вооружения к ним. В частности, речь идет о ракетах малой дальности AIM-9 Sidewinder и о старых ракетах AIM-120 с дальностью полета до 120 км. Впрочем, в Украине надеялись получить ракеты с дальностью хотя бы 180 км. Также речь идет о радарах, которые могли видеть немного лучше, чем средства, установленные на советских МиГ-29.

Как добавил авиаэксперт, французские самолеты "Мираж", полученные Украиной, тоже были не намного лучше, а в некоторых вопросах — даже хуже. Украина получила к ним ракеты MICA, чтобы сбивать крылатые ракеты.

Швеция системно поддерживает Украину

Военнослужащий Сил территориальной обороны ВСУ, военный эксперт Александр Мусиенко заявил в эфире Радио NV, что получение первых шведских истребителей Gripen должно ощутимо усилить авиационные возможности Вооруженных сил Украины.

В частности, он прокомментировал информацию о том, что 28 мая готовится объявление о передаче Украине самолетов Jas 39 Gripen модификации C/D.

"Это очень хорошо, потому что Швеция является страной, которая системно поддерживает Украину... Видим, что сейчас Швеция практически наращивает те усилия, которые может, для того, чтобы поддерживать Украину, и учитывая, что Швеция имеет развитый военно-промышленный комплекс и соответствующие предприятия, которые работают над тем, чтобы производить больше для нужд обороны, в том числе и авиацию", – отметил Мусиенко.

По его словам, Швеция заинтересована в том, чтобы это, с одной стороны, давало толчок ее экономике. Потому что это большие инвестиции и привлечение дополнительных средств для шведского ВПК и в смежные отрасли. А с другой стороны – это касается безопасности.

"Они же хорошо оценивают и понимают все риски, которые сейчас исходят от России в Балтийском море. Они прекрасно их отслеживают. Они прекрасно понимают, что, несмотря на любые заявления, время от времени в российском информационном пространстве проскакивает информация о десанте на остров Готланд. Это означает, что Россия от своих агрессивных намерений в отношении стран Балтии и Северной Европы не отказалась. И они понимают, что усиление сейчас безопасности Украины – это усиление безопасности Европы", – подчеркнул Мусиенко.

