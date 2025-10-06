В останні дні для ураження цілей на території Росії Україна застосовує виключно українські вироби, і це не тільки дрони. Про це заявив глава української держави Володимир Зеленський.

Чим Україна б’є по Росії: президент розкрив карти

"Я хотів би за це подякувати не тільки воїнам, а й виробникам, які зробили відповідні кроки. Ми очікуємо більших можливостей, але вони залежать від фінансових спроможностей. Звідки може бути фінансування? У нас є безпекові угоди: 7 із країнами "Групи семи", 20 із країнами, що приєдналися до декларації "Групи семи", і 1 із Євросоюзом – у більшості з яких є зрозумілі фінанси. В угодах також є й гуманітарна допомога, і допомога нашій армії та виробництвам тощо. У нас кілька країн у Європі, які дійсно дуже сильно допомагають Україні. Тобто це частина того бюджету, який ми будемо використовувати на нашу далекобійність. Не тільки на далекобійність, але й на відповідні дрони, які використовують наші військові на фронті", – наголосив президент.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російська армія продовжує бити по енергосистемі України, знищуючи як електромережі, так і газову інфраструктуру. Вночі росіяни знову влучили у енергетичний обʼєкт Чернігівщині, повідомили в місцевому обленерго.

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко наголошує, що постійний обмін ударами, який, хоч як би нам не було важко, все ж робить гірше росіянам.

"Бо нам відновлюватись допомагають країни G7, Євросоюз, а росіянам – наразі ніхто. Їх електростанції через санкції не мають доступу до багатьох компонентів. Тому, я розумію, що важко, і вже не перший рік. Але, на відміну від 2022, нам зараз є чим і як відповідати і росіяни отримують удари. Тримайтеся, будь ласка", – зазначає Коваленко.