В последние дни для поражения целей на территории России Украина применяет исключительно украинские изделия, и это не только дроны. Об этом заявил глава украинского государства Владимир Зеленский.

Чем Украина бьет по России: президент раскрыл карты

"Я хотел бы за это поблагодарить не только воинов, но и производителей, которые сделали соответствующие шаги. Мы ожидаем больше возможностей, но они зависят от финансовых возможностей. Откуда может быть финансирование? У нас есть соглашения о безопасности: 7 со странами "Группы семи", 20 со странами, присоединившимися к декларации "Группы семи", и 1 с Евросоюзом – в большинстве из которых есть понятные финансы. В соглашениях также есть и гуманитарная помощь, и помощь нашей армии и производствам. У нас несколько стран в Европе, действительно очень сильно помогающих Украине. То есть, это часть того бюджета, который мы будем использовать на нашу дальнобойность. Не только на дальнобойность, но и на соответствующие дроны, которые используют наши военные на фронте", – подчеркнул президент.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что российская армия продолжает бить по энергосистеме Украины, уничтожая как электросети, так и газовую инфраструктуру. Ночью россияне снова попали в энергетический объект Черниговщины, сообщили в местном облэнерго.

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко отмечает, что постоянный обмен ударами, который, как бы нам ни было тяжело, все же делает хуже россиянам.

"Потому что нам восстанавливаться помогают страны G7, Евросоюз, а россиянам – пока никто. Их электростанции из-за санкций не имеют доступа ко многим компонентам. Поэтому, я понимаю, что тяжело, и уже не первый год. Но, в отличие от 2022, нам сейчас есть чем и как отвечать и россияне получают удары. Держитесь, пожалуйста".