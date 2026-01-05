Чим небезпечні «Шахеди» з ПЗРК: у Повітряних силах розповіли

Рубрики
Українські Сили оборони аналізують нові загрози, що виникли після фіксації використання російськими військами ударних безпілотників типу "Шахед", оснащених переносними зенітними ракетними комплексами.
Росія застосовує нові «Шахеди». Фото: з відкритих джерел
Після детального вивчення можливостей і ризиків буде ухвалено відповідні рішення. Про це в ефірі Суспільного розповів начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
За його словами, робити остаточні висновки поки зарано. Водночас Ігнат нагадав, що в мережі вже з’явилися відеоматеріали, на яких українські військові перехопили подібний безпілотник, продемонструвавши появу нового типу загрози, з якою доводиться рахуватися нарівні з іншими модернізаціями "Шахедів".
"Про принцип роботи самого пристрою — ми розуміємо — ще зарано говорити. Але, зрештою, було оприлюднене відео, де наші захисники його перехопили, і показали, що є така нова загроза, і от, власне, з нею треба рахуватися, як і з іншими загрозами, коли у самих "Шахедах" була збільшена бойова частина зі шрапнеллю до 90 кг", — зазначив Ігнат.
За його словами, навіть підрив "Шахеда-136" у повітрі створює серйозні ризики, адже уламки та елементи вибухової хвилі можуть уразити українські повітряні судна, зокрема гелікоптери, які беруть участь у знищенні ворожих дронів.
Ігнат підкреслив, що поява на ударних БПЛА переносних зенітних комплексів є новим явищем, яке вдалося виявити та нейтралізувати. Водночас наразі складно оцінити, наскільки масово росіяни застосовуватимуть таку тактику і якою буде її ефективність.
Як повідомляв портал "Коментарі", Росія вдень 5 січня атакувала у Дніпрі завод, що виробляє популярну олію "Олейна". Підприємство належить американській компанії "Бунге" з Сент-Луїс, штат Міссурі. Інформацію про це підтвердив у соцмережах міський голова Дніпра Борис Філатов. За його словами, внаслідок дронової атаки росіян на дороги міста вилилось 300 тонн олії. Проїзд певними шляхами закрито на кілька діб.