Чим небезпечні «Шахеди» з ПЗРК: у Повітряних силах розповіли

Українські Сили оборони аналізують нові загрози, що виникли після фіксації використання російськими військами ударних безпілотників типу "Шахед", оснащених переносними зенітними ракетними комплексами.

Росія застосовує нові «Шахеди». Фото: з відкритих джерел

Після детального вивчення можливостей і ризиків буде ухвалено відповідні рішення. Про це в ефірі Суспільного розповів начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, робити остаточні висновки поки зарано. Водночас Ігнат нагадав, що в мережі вже з’явилися відеоматеріали, на яких українські військові перехопили подібний безпілотник, продемонструвавши появу нового типу загрози, з якою доводиться рахуватися нарівні з іншими модернізаціями "Шахедів".

"Про принцип роботи самого пристрою — ми розуміємо — ще зарано говорити. Але, зрештою, було оприлюднене відео, де наші захисники його перехопили, і показали, що є така нова загроза, і от, власне, з нею треба рахуватися, як і з іншими загрозами, коли у самих "Шахедах" була збільшена бойова частина зі шрапнеллю до 90 кг", — зазначив Ігнат.

За його словами, навіть підрив "Шахеда-136" у повітрі створює серйозні ризики, адже уламки та елементи вибухової хвилі можуть уразити українські повітряні судна, зокрема гелікоптери, які беруть участь у знищенні ворожих дронів.

Ігнат підкреслив, що поява на ударних БПЛА переносних зенітних комплексів є новим явищем, яке вдалося виявити та нейтралізувати. Водночас наразі складно оцінити, наскільки масово росіяни застосовуватимуть таку тактику і якою буде її ефективність.

