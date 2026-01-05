logo

BTC/USD

93691

ETH/USD

3182.19

USD/UAH

42.42

EUR/UAH

49.51

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Чем опасны «Шахеды» из ПЗРК: в Воздушных силах рассказали
commentss НОВОСТИ Все новости

Чем опасны «Шахеды» из ПЗРК: в Воздушных силах рассказали

Украинские военные перехватили беспилотник из ПЗРК, продемонстрировав появление нового типа угрозы, с которой приходится считаться наравне с другими модернизациями «Шахедов»

5 января 2026, 18:18
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Украинские Силы обороны анализируют новые угрозы, возникшие после фиксации использования российскими войсками ударных беспилотников типа Шахед, оснащенных переносными зенитными ракетными комплексами.

Чем опасны «Шахеды» из ПЗРК: в Воздушных силах рассказали

Россия применяет новые "Шахеды". Фото: из открытых источников

После детального изучения возможностей и рисков будут приняты соответствующие решения. Об этом в эфире Общественного рассказал начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, делать окончательные выводы пока рано. В то же время, Игнат напомнил, что в сети уже появились видеоматериалы, на которых украинские военные перехватили подобный беспилотник, продемонстрировав появление нового типа угрозы, с которой приходится считаться наравне с другими модернизациями "Шахедов".

"О принципе работы самого устройства — мы понимаем — еще рано говорить. Но, в конце концов, было обнародовано видео, где наши защитники его перехватили, и показали, что есть такая новая угроза, и вот, собственно, с ней надо считаться, как и с другими угрозами, когда в самих "Шахедах" была увеличена боевая часть со шрапнелью до 90 кг", — сказал Игнат.

По его словам, даже подрыв "Шахеда-136" в воздухе создает серьезные риски, ведь обломки и элементы взрывной волны могут поразить украинские воздушные суда, в том числе вертолеты, участвующие в уничтожении вражеских дронов.

Игнат подчеркнул, что появление ударных БПЛА переносных зенитных комплексов является новым явлением, которое удалось выявить и нейтрализовать. В то же время сложно оценить, насколько массово россияне будут применять такую тактику и какой будет ее эффективность.

Как сообщал портал "Комментарии", Россия днем 5 января атаковала в Днепре завод, производящий популярное масло "Олейна". Предприятие принадлежит американской компании "Бунге" из Сент-Луиса, штат Миссури. Информацию об этом подтвердил в соцсетях мэр Днепра Борис Филатов. По его словам, в результате дроновой атаки россиян на дороги города вылилось 300 тонн растительного масла. Проезд по определенным путям закрыт на несколько суток.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Uu50wPIJ4ps
Теги:

Новости

Все новости