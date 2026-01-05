Чем опасны «Шахеды» из ПЗРК: в Воздушных силах рассказали

Украинские Силы обороны анализируют новые угрозы, возникшие после фиксации использования российскими войсками ударных беспилотников типа Шахед, оснащенных переносными зенитными ракетными комплексами.

Россия применяет новые "Шахеды". Фото: из открытых источников

После детального изучения возможностей и рисков будут приняты соответствующие решения. Об этом в эфире Общественного рассказал начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, делать окончательные выводы пока рано. В то же время, Игнат напомнил, что в сети уже появились видеоматериалы, на которых украинские военные перехватили подобный беспилотник, продемонстрировав появление нового типа угрозы, с которой приходится считаться наравне с другими модернизациями "Шахедов".

"О принципе работы самого устройства — мы понимаем — еще рано говорить. Но, в конце концов, было обнародовано видео, где наши защитники его перехватили, и показали, что есть такая новая угроза, и вот, собственно, с ней надо считаться, как и с другими угрозами, когда в самих "Шахедах" была увеличена боевая часть со шрапнелью до 90 кг", — сказал Игнат.

По его словам, даже подрыв "Шахеда-136" в воздухе создает серьезные риски, ведь обломки и элементы взрывной волны могут поразить украинские воздушные суда, в том числе вертолеты, участвующие в уничтожении вражеских дронов.

Игнат подчеркнул, что появление ударных БПЛА переносных зенитных комплексов является новым явлением, которое удалось выявить и нейтрализовать. В то же время сложно оценить, насколько массово россияне будут применять такую тактику и какой будет ее эффективность.

Как сообщал портал "Комментарии", Россия днем 5 января атаковала в Днепре завод, производящий популярное масло "Олейна". Предприятие принадлежит американской компании "Бунге" из Сент-Луиса, штат Миссури. Информацию об этом подтвердил в соцсетях мэр Днепра Борис Филатов. По его словам, в результате дроновой атаки россиян на дороги города вылилось 300 тонн растительного масла. Проезд по определенным путям закрыт на несколько суток.