Чим насправді Україна вгатила по заводу у Воронежі: озвучено несподівані версії

Російське оборонне підприємство "Воронежский завод полупроводниковых приборов", розташоване у Воронежі, могло зазнати удару з використанням новітніх крилатих ракет ERAM, дальність яких перевищує 900 кілометрів.

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Як повідомляє Defense Express, атака на цей об’єкт, який спеціалізується на виробництві електронних компонентів для крилатих ракет Х-101 та Р-500, була здійснена невстановленими типами крилатого озброєння. Саме відсутність офіційного підтвердження конкретного виду зброї спричинила появу різних версій серед експертів.

Серед найпоширеніших припущень аналітики називають можливе застосування британсько-французьких крилатих ракет Storm Shadow, які вже неодноразово використовувалися для ураження російських військових цілей. Цей варіант виглядає логічним, зважаючи на їхню дальність і точність, а також попередні випадки застосування.

Водночас у Defense Express звертають увагу на важливу деталь: коли йдеться про використання Storm Shadow, Генеральний штаб ЗСУ зазвичай прямо підтверджує їхнє застосування в офіційних повідомленнях. У цьому ж випадку подібних заяв не було, що викликає додаткові питання щодо характеру використаного озброєння.

Через це експерти схиляються до думки, що удар міг бути завданий іншими засобами ураження, які перебувають на озброєнні Повітряних сил ЗСУ, але наразі не розкриваються публічно з міркувань безпеки та оперативної інформації.

Портал "Коментарі" вже писав, що увечері 22 червня російські війська завдали удару по місту Суми, застосувавши керовані авіаційні бомби. Основний удар припав на промислову частину Сумської громади, де розташовані об’єкти цивільної інфраструктури.