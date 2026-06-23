Чем на самом деле Украина уготовила по заводу в Воронеже: озвучены неожиданные версии

Российское оборонное предприятие "Воронежский завод полупроводниковых приборов", расположенное в Воронеже, могло потерпеть удар с использованием новейших крылатых ракет ERAM, дальность которых превосходит 900 км.

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Как сообщает Defense Express, атака на этот объект, специализирующийся на производстве электронных компонентов для крылатых ракет Х-101 и Р-500, была предпринята неустановленными типами крылатого вооружения. Именно отсутствие официального подтверждения конкретного вида оружия повлекло за собой появление различных версий среди экспертов.

Среди наиболее распространенных предположений аналитики называют возможное применение британско-французских крылатых ракет Storm Shadow, уже неоднократно использовавшихся для поражения российских военных целей. Этот вариант выглядит логичным, ввиду их дальности и точности, а также предыдущих случаев применения.

В то же время, в Defense Express обращают внимание на важную деталь: когда речь идет об использовании Storm Shadow, Генеральный штаб ВСУ обычно прямо подтверждает их применение в официальных сообщениях. В этом же случае подобных заявлений не было, что вызывает дополнительные вопросы о характере использованного вооружения.

Поэтому эксперты склоняются к мнению, что удар мог быть нанесен другими средствами поражения, которые находятся на вооружении Воздушных сил ВСУ, но пока не раскрываются публично из соображений безопасности и оперативной информации.

Портал "Комментарии" уже писал, что вечером 22 июня российские войска нанесли удар по городу Сумы, применив управляемые авиационные бомбы. Основной удар пришелся на промышленную часть Сумской общины, где расположены объекты гражданской инфраструктуры.