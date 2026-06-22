Окупанти скинули авіабомби на обласний центр: озвучено заяву про серйозні наслідки

Увечері 22 червня російські війська завдали удару по місту Суми, застосувавши керовані авіаційні бомби. Основний удар припав на промислову частину Сумської громади, де розташовані об’єкти цивільної інфраструктури.

Фото: з відкритих джерел

Інформацію про атаку підтвердив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров. За попередніми даними, російська сторона скинула на околиці міста шість керованих авіабомб (КАБ), що спричинило руйнування та пошкодження об’єктів цивільного призначення.

Унаслідок вибухів постраждала щонайменше одна людина. Поранення отримав водій громадського транспорту, який перебував неподалік епіцентру удару. Його оперативно госпіталізували до медичного закладу. За словами Олега Григорова, стан постраждалого оцінюється як тяжкий.

На місці події одразу розпочали роботу екстрені служби — рятувальники, медики та правоохоронці. Вони ліквідовують наслідки атаки, фіксують руйнування та збирають інформацію щодо масштабів пошкоджень. Остаточні дані про наслідки обстрілу ще уточнюються, оскільки роботи тривають.

Місцева влада наголошує, що обстріли цивільної інфраструктури створюють додаткові ризики для мешканців громади та ускладнюють роботу транспортної й промислової систем регіону.

Останні атаки російських військ свідчать про продовження обстрілів українських міст у різних регіонах. Напередодні під ударом опинилося Запоріжжя, де внаслідок атаки дронів загинули люди та були поранені десятки мешканців. Також повідомлялося про ракетний удар по Одеській області, що призвів до жертв і постраждалих, а в Полтавському районі внаслідок обстрілів також були загиблі та поранені.

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