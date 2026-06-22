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Окупанти скинули авіабомби на обласний центр: озвучено заяву про серйозні наслідки

Російська армія скинула шість авіабомб на Сумську громаду, внаслідок чого є постраждалі

22 червня 2026, 23:25
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Клименко Елена

Увечері 22 червня російські війська завдали удару по місту Суми, застосувавши керовані авіаційні бомби. Основний удар припав на промислову частину Сумської громади, де розташовані об’єкти цивільної інфраструктури.

Окупанти скинули авіабомби на обласний центр: озвучено заяву про серйозні наслідки

Фото: з відкритих джерел

Інформацію про атаку підтвердив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров. За попередніми даними, російська сторона скинула на околиці міста шість керованих авіабомб (КАБ), що спричинило руйнування та пошкодження об’єктів цивільного призначення. 

Унаслідок вибухів постраждала щонайменше одна людина. Поранення отримав водій громадського транспорту, який перебував неподалік епіцентру удару. Його оперативно госпіталізували до медичного закладу. За словами Олега Григорова, стан постраждалого оцінюється як тяжкий. 

На місці події одразу розпочали роботу екстрені служби — рятувальники, медики та правоохоронці. Вони ліквідовують наслідки атаки, фіксують руйнування та збирають інформацію щодо масштабів пошкоджень. Остаточні дані про наслідки обстрілу ще уточнюються, оскільки роботи тривають. 

Місцева влада наголошує, що обстріли цивільної інфраструктури створюють додаткові ризики для мешканців громади та ускладнюють роботу транспортної й промислової систем регіону.

Останні атаки російських військ свідчать про продовження обстрілів українських міст у різних регіонах. Напередодні під ударом опинилося Запоріжжя, де внаслідок атаки дронів загинули люди та були поранені десятки мешканців. Також повідомлялося про ракетний удар по Одеській області, що призвів до жертв і постраждалих, а в Полтавському районі внаслідок обстрілів також були загиблі та поранені. 

Портал "Коментарі" вже писав, що уряд Чехії ухвалив рішення не включати президента країни Петра Павела, який у 2015–2018 роках очолював Військовий комітет НАТО, до складу національної делегації на майбутньому саміті Альянсу. Як повідомляє Reuters, прем’єр-міністр Андрей Бабіш, лідер популістської партії ANO та суперник Павела на президентських виборах 2023 року, наголосив, що уряд повинен відстоювати власну позицію, зокрема у питаннях оборонних витрат і безпекової політики.



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