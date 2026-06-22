Оккупанты сбросили авиабомбы на областной центр: озвучено заявление о серьезных последствиях

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Клименко Елена
Вечером 22 июня российские войска нанесли удар по городу Сумы, применив управляемые авиационные бомбы. Основной удар пришелся на промышленную часть Сумской общины, где расположены объекты гражданской инфраструктуры.
Фото: из открытых источников
Информацию об атаке подтвердил начальник Сумской облгосадминистрации Олег Григоров. По предварительным данным, российская сторона сбросила на окраины города шесть управляемых авиабомб (КАБ), что повлекло за собой разрушение и повреждение объектов гражданского назначения.
В результате взрывов пострадал по меньшей мере один человек. Ранения получил водитель общественного транспорта, находившийся неподалеку от эпицентра удара. Его оперативно госпитализировали в медицинское учреждение. По словам Олега Григорова, состояние пострадавшего оценивается как тяжелое.
На месте происшествия сразу приступили к работе экстренные службы — спасатели, медики и правоохранители. Они ликвидируют последствия атаки, фиксируют разрушения и собирают информацию о масштабах повреждений. Окончательные данные о последствиях обстрелов еще уточняются, поскольку работы продолжаются.
Местные власти подчеркивают, что обстрелы гражданской инфраструктуры создают дополнительные риски для жителей общины и усложняют работу транспортной и промышленной систем региона.
Последние атаки российских войск свидетельствуют о продолжении обстрелов украинских городов в разных регионах. Накануне под ударом оказался Запорожье, где в результате атаки дронов погибли люди и были ранены десятки жителей. Также сообщалось о ракетном ударе по Одесской области, который привел к жертвам и пострадавшим, а в Полтавском районе в результате обстрелов также погибли и ранены.
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