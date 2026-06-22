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Оккупанты сбросили авиабомбы на областной центр: озвучено заявление о серьезных последствиях

Российская армия сбросила шесть авиабомб на Сумскую общину, в результате чего пострадали

22 июня 2026, 23:25
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Клименко Елена

Вечером 22 июня российские войска нанесли удар по городу Сумы, применив управляемые авиационные бомбы. Основной удар пришелся на промышленную часть Сумской общины, где расположены объекты гражданской инфраструктуры.

Оккупанты сбросили авиабомбы на областной центр: озвучено заявление о серьезных последствиях

Фото: из открытых источников

Информацию об атаке подтвердил начальник Сумской облгосадминистрации Олег Григоров. По предварительным данным, российская сторона сбросила на окраины города шесть управляемых авиабомб (КАБ), что повлекло за собой разрушение и повреждение объектов гражданского назначения.  

В результате взрывов пострадал по меньшей мере один человек. Ранения получил водитель общественного транспорта, находившийся неподалеку от эпицентра удара. Его оперативно госпитализировали в медицинское учреждение. По словам Олега Григорова, состояние пострадавшего оценивается как тяжелое.  

На месте происшествия сразу приступили к работе экстренные службы — спасатели, медики и правоохранители. Они ликвидируют последствия атаки, фиксируют разрушения и собирают информацию о масштабах повреждений. Окончательные данные о последствиях обстрелов еще уточняются, поскольку работы продолжаются.  

Местные власти подчеркивают, что обстрелы гражданской инфраструктуры создают дополнительные риски для жителей общины и усложняют работу транспортной и промышленной систем региона.

Последние атаки российских войск свидетельствуют о продолжении обстрелов украинских городов в разных регионах. Накануне под ударом оказался Запорожье, где в результате атаки дронов погибли люди и были ранены десятки жителей. Также сообщалось о ракетном ударе по Одесской области, который привел к жертвам и пострадавшим, а в Полтавском районе в результате обстрелов также погибли и ранены.  

Портал "Комментарии" уже писал, что правительство Чехии приняло решение не включать президента страны Петра Павела, который в 2015-2018 годах возглавлял Военный комитет НАТО, в состав национальной делегации на предстоящем саммите Альянса. Как сообщает Reuters, премьер-министр Андрей Бабиш, лидер популистской партии ANO и соперник Павела на президентских выборах 2023 года, подчеркнул, что правительство должно отстаивать собственную позицию, в том числе в вопросах оборонных расходов и политики безопасности.



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