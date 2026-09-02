Чи зникнуть продукти з полиць: чого чекати після ударів РФ

Російські атаки на склади та логістичні об’єкти, де зберігаються продукти харчування, не припиняються. Чи можуть вони спричиняти тимчасові перебої з окремими товарами? Видання "Коментарі" розбиралося у цьому питанні, проаналізувавши думки експертів.

Супермаркет. Фото: з відкритих джерел

Український ринок має можливість перебудовувати ланцюги постачання

Кандидат економічних наук, асоційований експерт аналітичного центру "Обʼєднана Україна" Олексій Ус зазначив в ефірі "Ми – Україна", що російські атаки на склади та логістичні об’єкти, де зберігаються продукти харчування, можуть спричиняти тимчасові перебої з окремими товарами, однак говорити про загрозу голоду в Україні наразі немає підстав. Панічні настрої щодо можливого масштабного дефіциту продуктів перебільшені.

За його словами, наслідки російських ударів залежать насамперед від того, який саме товар був знищений і наскільки легко його можна замінити на іншому маршруті постачання. Найімовірнішим наслідком атак може стати локальний дефіцит окремих позицій, який з часом вдасться компенсувати.

"Якщо імпортуємо і по тому місцю був удар, відповідно буде брак цієї продукції. Бо якщо вона вирощується в Україні (кавуни, наприклад), то знаходяться миттєво альтернативні варіанти", — наголосив Ус.

Експерт пояснив, що український ринок має можливість перебудовувати ланцюги постачання у разі пошкодження окремих складів чи логістичних центрів. Водночас ситуація з імпортними товарами може бути складнішою, якщо пошкодження припадають на ключові точки їхнього зберігання або розподілу.

Найбільші проблеми зараз у великих торговельних мереж Києва та області

Перший віцепрезидент Торгово-промислової палати України Михайло Непран зазначив в ефірі каналу "Еспресо", що попри удари РФ по складах і проблеми з постачанням у деяких магазинах, дефіциту продуктів в Україні не буде. Водночас окремі товари можуть подорожчати.

За його словами, найбільші проблеми зараз у великих торговельних мереж Києва та області. Частина їхніх складів постраждала від російських атак. В інших регіонах ситуація значно стабільніша.

Непран закликав українців не скуповувати борошно, крупи й інші продукти про запас. Він наголосив, що продовольства в країні достатньо.

"Мільйони тонн зерна, які виростили, будуть тут, в Україні. Вони будуть перероблятися тут у борошно, комбікорм. Все це буде продаватися тут", – зазначив експерт.

Водночас удари по складах завдали бізнесу великих збитків. За словами Непрана, йдеться про мільярди доларів. Часто разом зі складом згорають товари, які належать виробникам.

Експерт не виключив зростання цін. Однак зараз неможливо сказати, які саме продукти і наскільки подорожчають.

Непран додав, що близько 80% продуктів на полицях магазинів – українського виробництва. Якщо якихось товарів бракуватиме, їх зможуть замінити імпортними.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Україна вступила в нову гонку з Росією: чим Київ збирається збивати реактивні "Шахеди".



