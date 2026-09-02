Исчезнут ли продукты с полок: чего ждать после ударов РФ

Российские атаки на склады и логистические объекты, где хранятся продукты питания, не прекращаются. Могут ли они вызвать временные перебои с отдельными товарами? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, проанализировав мнения экспертов.

Супермаркет. Фото: из открытых источников

Украинский рынок имеет возможность перестраивать цепи поставок

Кандидат экономических наук, ассоциированный эксперт аналитического центра "Объединенная Украина" Алексей Ус отметил в эфире "Мы – Украина", что российские атаки на склады и логистические объекты, где хранятся продукты питания, могут вызвать временные перебои с отдельными товарами, однако говорить об угрозе голода в Украине пока нет. Панические настроения по поводу возможного масштабного дефицита продуктов преувеличены.

По его словам, последствия российских ударов зависят, прежде всего, от того, какой именно товар был уничтожен и насколько легко его можно заменить на другом маршруте поставки. Наиболее вероятным следствием атак может стать локальный дефицит отдельных позиций, который со временем удастся компенсировать.

"Если импортируем и по тому месту был удар, соответственно будет нехватка этой продукции. Поскольку если она выращивается в Украине (арбузы, например), то находятся мгновенно альтернативные варианты", — подчеркнул Ус.

Эксперт пояснил, что у украинского рынка есть возможность перестраивать цепи поставок в случае повреждения отдельных складов или логистических центров. В то же время ситуация с импортными товарами может быть более сложной, если повреждения приходятся на ключевые точки их хранения или распределения.

Наибольшие проблемы сейчас у крупных торговых сетей Киева и области

Первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины Михаил Непран отметил в эфире канала "Эспрессо", что, несмотря на удары РФ по складам и проблемы со снабжением в некоторых магазинах, дефицита продуктов в Украине не будет. В то же время, отдельные товары могут подорожать.

По его словам, самые большие проблемы сейчас у крупных торговых сетей Киева и области. Часть их составов пострадала от атак русских. В других регионах ситуация значительно более стабильная.

Непран призвал украинцев не скупать муку, крупы и другие продукты впрок. Он подчеркнул, что продовольствия в стране достаточно.

"Миллионы тонн выросших зерна будут здесь, в Украине. Они будут перерабатываться здесь в муку, комбикорм. Все это будет продаваться здесь", – отметил эксперт.

В то же время удары по складам нанесли бизнесу большие убытки. По словам Непрана, речь идет о миллиардах долларов. Часто вместе с составом сгорают товары, принадлежащие производителям.

Эксперт не исключил роста цен. Однако сейчас невозможно сказать, какие продукты и насколько подорожают.

Непран добавил, что около 80% продуктов на полках магазинов – украинского производства. Если каких-либо товаров не будет, их смогут заменить импортными.

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