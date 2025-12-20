Чи зможе Україна продовжувати війну без підтримки США: Буданов вказав на два важливі моменти

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов окреслив два ключові напрями, в яких Україна залишається критично залежною від підтримки Сполучених Штатів. Про це він повідомив в інтерв'ю виданню "Лівий берег".

Кирило Буданов. Фото: із відкритих джерел

За словами Буданова, перший напрямок пов'язаний із супутниковою розвідкою – насамперед із доступом до радіолокаційної та оптичної космічної зйомки. При цьому тут є дві складові: безоплатна допомога та комерційні контракти. Україна отримує частину супутникових даних від США безкоштовно, у рамках підтримки, а іншу – на підставі договорів.

Буданов зазначив, що припинення саме безоплатного доступу не стане критичною проблемою для України. Так, втрата оптичної зйомки на рівні 15-17% не вплине на вирішальний вплив. З радіолокаційною зйомкою ситуація складніша – можливе скорочення приблизно на 46% буде відчутним, проте не катастрофічним.

За словами голови ГУР, навіть за таких умов українська сторона зможе адаптуватися та продовжувати роботу.

Водночас він наголосив, що блокування контрактів на супутникові дані стало б вкрай серйозним ударом. У разі політичного рішення США зупинити контрактну співпрацю, Україна практично втратила б доступ до таких даних.

"За цим фактором ми критично залежні", — заявив Буданов.

Другим напрямом, де залежність від Сполучених Штатів залишається визначальною, є система раннього попередження про балістичну загрозу. Саме американська підтримка у цій сфері відіграє ключову роль для безпеки країни.

При цьому Кирило Буданов підкреслив, що у всіх інших компонентах оборони та розвідки Україна здебільшого спирається на власні можливості та ресурси.

