Чи зможе Україна продовжувати війну без підтримки США: Буданов вказав на два важливі моменти
commentss НОВИНИ Всі новини

Чи зможе Україна продовжувати війну без підтримки США: Буданов вказав на два важливі моменти

Кирило Буданов розповів, яку роль для України відіграють супутникова розвідка та системи раннього попередження США та які ризики несе припинення контрактної співпраці

20 грудня 2025, 09:50
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов окреслив два ключові напрями, в яких Україна залишається критично залежною від підтримки Сполучених Штатів. Про це він повідомив в інтерв'ю виданню "Лівий берег".

Чи зможе Україна продовжувати війну без підтримки США: Буданов вказав на два важливі моменти

Кирило Буданов. Фото: із відкритих джерел

За словами Буданова, перший напрямок пов'язаний із супутниковою розвідкою – насамперед із доступом до радіолокаційної та оптичної космічної зйомки. При цьому тут є дві складові: безоплатна допомога та комерційні контракти. Україна отримує частину супутникових даних від США безкоштовно, у рамках підтримки, а іншу – на підставі договорів.

Буданов зазначив, що припинення саме безоплатного доступу не стане критичною проблемою для України. Так, втрата оптичної зйомки на рівні 15-17% не вплине на вирішальний вплив. З радіолокаційною зйомкою ситуація складніша – можливе скорочення приблизно на 46% буде відчутним, проте не катастрофічним.

За словами голови ГУР, навіть за таких умов українська сторона зможе адаптуватися та продовжувати роботу.

Водночас він наголосив, що блокування контрактів на супутникові дані стало б вкрай серйозним ударом. У разі політичного рішення США зупинити контрактну співпрацю, Україна практично втратила б доступ до таких даних.

"За цим фактором ми критично залежні", — заявив Буданов.

Другим напрямом, де залежність від Сполучених Штатів залишається визначальною, є система раннього попередження про балістичну загрозу. Саме американська підтримка у цій сфері відіграє ключову роль для безпеки країни.

При цьому Кирило Буданов підкреслив, що у всіх інших компонентах оборони та розвідки Україна здебільшого спирається на власні можливості та ресурси.

Читайте на порталі "Коментарі" — Європа посилює Україну: чи готовий Путін далі домовлятися про мир.




Джерело: https://lb.ua/news/2025/12/19/712725_kirilo_budanov_mi_sami.html
