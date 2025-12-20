Сможет ли Украины продолжать войну без поддержки США: Буданов указал на два важных момента

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов обозначил два ключевых направления, в которых Украина остается критически зависимой от поддержки Соединенных Штатов. Об этом он сообщил в интервью изданию "Левый берег".

Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников

По словам Буданова, первое направление связано со спутниковой разведкой – прежде всего с доступом к радиолокационной и оптической космической съемке. При этом здесь существуют две составляющие: безвозмездная помощь и коммерческие контракты. Украина получает часть спутниковых данных от США бесплатно, в рамках поддержки, а другую – на основании договоров.

Буданов отметил, что прекращение именно бесплатного доступа не станет критической проблемой для Украины. Так, потеря оптической съемки на уровне 15-17% не окажет решающего влияния. С радиолокационной съемкой ситуация сложнее – возможное сокращение примерно на 46% будет ощутимым, однако не катастрофическим.

По словам главы ГУР, даже в таких условиях украинская сторона сможет адаптироваться и продолжать работу.

В то же время он подчеркнул, что блокирование контрактов на спутниковые данные стало бы крайне серьезным ударом. В случае политического решения США остановить контрактное сотрудничество Украина практически потеряла бы доступ к таким данным.

"По этому фактору мы критически зависимы", — заявил Буданов.

Вторым направлением, где зависимость от Соединенных Штатов остается определяющей, является система раннего предупреждения о баллистической угрозе. Именно американская поддержка в этой сфере играет ключевую роль для безопасности страны.

При этом Кирилл Буданов подчеркнул, что во всех остальных компонентах обороны и разведки Украина в основном опирается на собственные возможности и ресурсы.

