Европа усиливает Украину: готов ли Путин дальше договариваться о мире

На фоне того, что Европа все же нашла выход из тупика и согласовала поддержку Украине российский диктатор Путин сделал ряд заявлений. Как их понимать? И хватит ли такой помощи европейцам для Украины? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, проанализировав мнения экспертов.

Владимир Зеленский с европейскими партнерами. Фото: из открытых источников

России очень выгодны те варианты, которые ей сейчас предлагает Трамп

Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий говорит, что Европа по факту так и не смогла прийти к консенсусу по обеспечению ВСУ замороженными российскими активами, а из собственных средств выборола в качестве кредита 90 миллиардов в два года. Конечно, этого недостаточно для обороны, но другого варианта сейчас у них нет. В конце концов, процесс по крайней мере вообще двигается. Потому что могло быть хуже: могли вообще не удосужиться договориться ни о каком финансировании.

"И еще один плюс: за расходованием этих денег союзники уже будут тщательно следить. А без минусирования части помощи "на усушку и утруску" даже 90 млрд хватит на более длительное время войны, чем теперь, без контроля. К тому же принятие ЕС решения о финансовой помощи нам усилило наши переговорные позиции. "У вас мало денег на оборону" и "у вас нет денег на оборону" — это совершенно разные плацдармы для договоренностей", – отметил эксперт.

По его словам, и на фоне этого Путин во время ежегодной "прямой линии" среди прочего сделал неоднозначное заявление: мол, базу для дальнейших договоренностей создают согласованные в Анкоридже пункты (в частности, это о передаче России помимо Крыма всех 4-х областей, внесенных в конституцию РФ, полностью). Кто-то это трактует как отказ от переговоров, потому что ясно, что никто не будет передавать украинские неоккупированные территории врагу. Но есть точка зрения, что это наоборот, указание Путина на принципиальную готовность договариваться и торговаться.

"В конце концов России очень выгодны те варианты, которые ей сейчас предлагает Трамп. Вряд ли они сохранятся при дальнейшем последовательном уничтожении экономической основы ведения Россией войны", – отметил эксперт.

Он добавляет, и вот, если справедлив второй вариант и Путин пойдет на договоренности, то что в таком случае Трамп будет делать с нашей позицией? Как будет прижимать к откровенной капитуляции без гарантий? Тем более, что Европа наконец-то начала достаточно активно мобилизоваться перед признанной реальной угрозой нападения России и взяла на себя хотя бы в таком скромном объеме ответственность за обеспечение нашей обороны. То есть фундамент нашей позиции укрепился. Чем его будут подвешивать США, если Путин изобразит "готовность к миру"? по словам эксперта, на данный момент на эти вопросы нет ясного ответа.

Есть хороший сигнал, который усиливает переговорные позиции Украины

Политолог, профессор кафедры международных отношений Государственного университета "Киевский авиационный институт" Максим Яли говорит, то, что ЕС всё-таки смог принять решение о выделении Украине кредита в 90 млрд евро – это позитивный сигнал.

"Этих денег хватит на 2 года, чтобы закрыть "дыру" в бюджете. Есть свои нюансы. Все-таки кредит. Но как заявляют европейские политики и главный противник помощи Украине премьер-министр Венгрии Виктор Орбан – эти деньги Украина не вернет никогда. Так как они привязаны к репарациях рф", – отметил политолог.

Максим Яли считает, что это весьма хороший сигнал, который усиливает переговорные позиции Украины на переговорах с США по условиям перемирия с рф.

Читайте на портале "Комментарии" — почему ЕС выбрал план Б, а не замороженные активы РФ: что это значит для Украины.