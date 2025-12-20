Європа посилює Україну: чи готовий Путін далі домовлятися про мир

На фоні того, що Європа, все ж таки, знайшла вихід із глухого кута і погодила підтримку Україні російський диктатор Путін зробив низку заяв. Як їх розуміти? І чи вистачить такої допомоги європейців для України? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, проаналізувавши думки експертів.

Володимир Зеленський із європейськими партнерами. Фото: з відкритих джерел

Політтехнолог, співзасновник Агентства моделювання ситуацій Олексій Голобуцький говорить, що Європа по факту так і не змогла дійти консенсусу щодо забезпечення ЗСУ замороженими російськими активами, а з власних коштів подужала виділити в якості кредиту 90 мільярдів на два роки. Звісно ж, цього недостатньо для оборони, але іншого варіанту зараз в них нема. Зрештою, процес принаймні взагалі рухається. Бо могло бути гірше: могли взагалі не спромогтись домовитись про жодне фінансування.

"І ще один плюс: за витрачанням цих грошей союзники вже ретельно слідкуватимуть. А без мінусування частини допомоги "на усушку і утруску" навіть 90 млрд вистачить на значно довший час війни, ніж тепер, без контролю. До того ж, прийняття ЄС рішення про фінансову допомогу нам посилило наші переговорні позиції. "У вас мало грошей на оборону" і "у вас немає грошей на оборону" — це геть різні плацдарми для домовленостей", – зазначив експерт.

За його словами, і на тлі цього Путін під час щорічної "прямої лінії" серед іншого зробив неоднозначну заяву: мовляв, базу для подальших домовленостей створюють узгоджені в Анкоріджі пункти (зокрема, це про передачу Росії крім Криму всіх 4-х областей, внесених до конституції РФ, повністю). Хтось це трактує як відмову від переговорів, бо ясно, що ніхто не передаватиме українські неокуповані території ворогу. Але є точка зору, що це якраз навпаки, вказівка Путіна на принципову готовність домовлятись і торгуватись.

"Зрештою, Росії дуже вигідні ті варіанти, які їй зараз пропонує Трамп. Навряд чи вони збережуться при подальшому послідовному знищенні економічної основи ведення Росією війни", – зазначив експерт.

Він додає, і от, якщо справедливий другий варіант і Путін піде на домовленості, то що у такому випадку Трамп робитиме з нашою позицією? В який спосіб дотискатиме на відверту капітуляцію без жодних гарантій? Тим більше, що Європа врешті почала достатньо активно мобілізуватись перед врешті визнаною реальною загрозою нападу Росії і взяла на себе хоча би в такому скромному обсязі відповідальність за забезпечення нашої оборони. Тобто, фундамент нашої позиції зміцнився. Чим його підважуватимуть США, якщо Путін зобразить "готовність до миру"? за словами експерта, на разі на ці питання немає ясної відповіді.

Маємо хороший сигнал, який посилює переговорні позиції України

Політолог, професор кафедри міжнародних відносин Державного університету "Київський авіаційний інститут" Максим Ялі каже, що ЄС таки зміг ухвалити рішення про виділення Україні кредиту в 90 млрд євро – це позитивний сигнал.

"Цих грошей вистачить на 2 роки, щоб закрити дірку в бюджеті. Є свої нюанси. Все-таки кредит. Але як заявляють європейські політики та головний противник допомоги Україні прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан – ці гроші Україна не поверне ніколи. Оскільки вони прив'язані до репарацій Росії", – зазначив політолог.

Максим Ялі вважає, що це добрий сигнал, який посилює переговорні позиції України на переговорах зі США щодо умов перемир'я з Росії.

