Чи зможе РФ запустити по Україні відразу 200 балістичних ракет: чим може відповісти Київ

Запуск Росією балістики продовжує залишатись серйозною проблемою для України. Що означатиме запуск Росією одразу 200 балістичних ракет? Як відбивати атаки Росії? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, вивчивши думки експертів.

Ракетний удар. Фото: з відкритих джерел

Спроба ворога одночасно запустити Україною 200 балістичних ракет може прогоріти

Директор з розвитку оборонного підприємства, офіцер Повітряних сил ЗСУ в резерві Анатолій Храпчинський зазначив, що спроба ворога одночасно запустити Україною 200 балістичних ракет може стати останнім, на що він буде здатний. Водночас навряд чи Росія має такі можливості.

"У них всього 160 пускових установок, якщо ми говоримо про "Іскандер-М". На одній пусковій установці – дві ракети. Якщо говорити про установки, які застосовуються для завдання ударів по території України, то їх від 16 до 26. Транспортно-зарядна машина може додатково перевозити ще дві ракети, а інтервал між пусками. знаходження пускової установки на позиції", – сказав експерт.

У такому разі, за словами експерта, вже після першого запуску Україна бачить точку запуску та завдяки супутниковій розвідці може отримати координати пускової установки. Це дозволяє відразу завдати удару по ній.

"Я більш ніж впевнений, що противник не піддаватиме такі засоби такому ризику. Йому легше щоночі запускати, наприклад, по 20-30 ракет, ніж одночасно застосувати велику кількість", — заявив Храпчинський.

Він також наголосив, що обсяги виробництва балістичних ракет у Росії становлять близько 60 одиниць на місяць.

Нам потрібно міняти тактику

Авіаційний експерт Костянтин Криволап в ефірі "24 Каналу" зазначив, що наша країна у сфері засобів протидії балістичним ракетам працює одразу за декількома напрямками. Незабаром вона матиме відповідні засоби.

Криволап наголосив, що Україна зможе застосовувати ракети "Сапсан", FP-7 та FP-7x у рамках проекту Freyja. Однак коли саме це стане можливим, залежить від термінів реалізації цих проектів.

"Те, що ми можемо робити зараз, і де є і люди, і кошти – це поразка самих ОТК "Іскандер", коли вони висуваються на позиції. Або поразка підприємств, які їх роблять. Ці два аспекти не пов'язані безпосередньо, але вони порушують логістику, виробництво та підготовку ракет до запуску", – упевнений авіаційний експерт.

Він нагадав, що в липні була спроба завдати удару Воткінському заводу, який виробляє ракети "Іскандер-М". Вона виявилася не зовсім вдалою – Україна запустила п'ять ракет "Фламінго", але росіяни витратили багато ресурсів на їхнє перехоплення.

Росіяни, за його словами, підняли у повітря один із трьох або чотирьох ДРЛВ А-50У, які засікли "Фламінго", після чого туди направили перехоплювачі МіГ-31БМ. Частину ракет збили саме вони, а решта – залишки С-300 та ПЗРК.

"Тому потрібно змінювати тактику та мати інші засоби для поразки Воткінського заводу, тому що росіяни розуміють, що його потрібно сильно захищати, і вони цим займаються", – наголосив він.

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