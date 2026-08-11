Сможет ли РФ запустить по Украине сразу 200 баллистических ракет: чем может ответить Киев

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Кравцев Сергей
Запуск Россией баллистики продолжает оставаться серьёзной проблемой для Украины. Что будет означать запуск Россией сразу 200 баллистических ракет? Как отражать атаки России? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Ракетный удар. Фото: из открытых источников
Директор по развитию оборонного предприятия, офицер Воздушных сил ВСУ в резерве Анатолий Храпчинский отметил, попытка врага одновременно запустить по Украине 200 баллистических ракет может стать последним, на что он будет способен. В то же время вряд ли Россия обладает такими возможностями.
В таком случае, по словам эксперта, уже после первого запуска Украина видит точку запуска и благодаря спутниковой разведке может получить координаты пусковой установки. Это позволяет сразу нанести по ней удар.
Он также акцентировал, что объемы производства баллистических ракет в России составляют около 60 единиц в месяц.
Авиационный эксперт Константин Криволап в эфире "24 Канала" отметил, что наша страна в сфере средств противодействия баллистическим ракетам работает сразу по нескольким направлениям. В скором времени она будет располагать соответствующими средствами.
Криволап акцентировал, что Украина сможет применять ракеты "Сапсан", FP-7 и FP-7x в рамках проекта Freyja. Однако, когда именно это станет возможным, зависит от сроков реализации этих проектов.
Он напомнил, что в июле была попытка нанести удар по Воткинскому заводу, который производит ракеты "Искандер-М". Она оказалась не совсем удачной – Украина запустила пять ракет "Фламинго", но россияне потратили много ресурсов на их перехват.
Россияне, по его словам, подняли в воздух один из трех или четырех ДРЛВ А-50У, которые засекли "Фламинго", после чего туда направили перехватчики МиГ-31БМ. Часть ракет сбили именно они, а остальные – остатки С-300 и ПЗРК.
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