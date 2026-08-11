Сможет ли РФ запустить по Украине сразу 200 баллистических ракет: чем может ответить Киев

Запуск Россией баллистики продолжает оставаться серьёзной проблемой для Украины. Что будет означать запуск Россией сразу 200 баллистических ракет? Как отражать атаки России? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

Попытка врага одновременно запустить по Украине 200 баллистических ракет может прогореть

Директор по развитию оборонного предприятия, офицер Воздушных сил ВСУ в резерве Анатолий Храпчинский отметил, попытка врага одновременно запустить по Украине 200 баллистических ракет может стать последним, на что он будет способен. В то же время вряд ли Россия обладает такими возможностями.

"У них всего 160 пусковых установок, если мы говорим об "Искандере-М". На одной пусковой установке – две ракеты. Если говорить об установках, которые применяются для нанесения ударов по территории Украины, то их от 16 до 26. Транспортно-зарядная машина может дополнительно перевозить ещё две ракеты, а интервал между пусками после перезарядки может составлять до одной минуты. Но тогда увеличивается время нахождения пусковой установки на позиции", – сказал эксперт.

В таком случае, по словам эксперта, уже после первого запуска Украина видит точку запуска и благодаря спутниковой разведке может получить координаты пусковой установки. Это позволяет сразу нанести по ней удар.

"Я более чем уверен, что противник не будет подвергать такие средства такому риску. Ему легче каждую ночь запускать, например, по 20-30 ракет, чем одновременно применить большое количество", – заявил Храпчинский.

Он также акцентировал, что объемы производства баллистических ракет в России составляют около 60 единиц в месяц.

Нам нужно менять тактику

Авиационный эксперт Константин Криволап в эфире "24 Канала" отметил, что наша страна в сфере средств противодействия баллистическим ракетам работает сразу по нескольким направлениям. В скором времени она будет располагать соответствующими средствами.

Криволап акцентировал, что Украина сможет применять ракеты "Сапсан", FP-7 и FP-7x в рамках проекта Freyja. Однако, когда именно это станет возможным, зависит от сроков реализации этих проектов.

"То, что мы можем делать сейчас, и где есть и люди, и средства, – это поражение самих ОТРК "Искандер", когда они выдвигаются на позиции. Или поражение предприятий, которые их производят. Эти два аспекта не связаны напрямую, но они нарушают логистику, производство и подготовку ракет к запуску", – уверен авиационный эксперт.

Он напомнил, что в июле была попытка нанести удар по Воткинскому заводу, который производит ракеты "Искандер-М". Она оказалась не совсем удачной – Украина запустила пять ракет "Фламинго", но россияне потратили много ресурсов на их перехват.

Россияне, по его словам, подняли в воздух один из трех или четырех ДРЛВ А-50У, которые засекли "Фламинго", после чего туда направили перехватчики МиГ-31БМ. Часть ракет сбили именно они, а остальные – остатки С-300 и ПЗРК.

"Поэтому нужно менять тактику и иметь другие средства для поражения Воткинского завода, потому что россияне понимают, что его нужно сильно защищать, и они этим занимаются", – подчеркнул он.

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