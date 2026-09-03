Чи зможе РФ бити по Києву безкінечно: коли припиниться денний терор

Фактично вперше за час цієї повномасштабної війни у Києві годинами не вщухають тривоги. Столиця України знаходить під постійними атаками реактивних дронів. Коли припиниться денний терор столиці? Чому Росія змінила тактику ударів по Україні? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, проаналізувавши думки експертів.

Дрон-камікадзе "шахед". Фото: з відкритих джерел

Це нова реальність, до якої треба звикати

Військовий оглядач Олексій Гетьман зазначив в ефірі "Ранок.LIVE", денні атаки російських безпілотників на Київ можу тривати ще 2-3 тижні. Ймовірно, після цього атаки підуть на спад.

"Це нова реальність, до якої треба звикати. Але вона не може тривати безкінечно. Вона закінчиться за два-три тижні. Чому? Бо буде наша потужна дія у відповідь", — наголосив він.

За словами експерта, припинити такий дроновий терор можна насамперед симетричною відповіддю України. Він наголосив, що потужні удари по території РФ можуть зменшити бажання ворога продовжувати атаки по українських містах.

"Будуть наші потужні дії у відповідь. Тоді бажання робити по нас щось зникне", — заявив експерт.

Росіяни вже можуть виготовляти до 3 тисяч реактивних дронів на місяць

Авіаційний експерт Костянтин Криволап зазначив в ефірі "24 Каналу", що росіяни кардинально змінили тактику повітряного терору України, зокрема Києва. Тепер атаки розтягнуті в часі. Росіяни запускають невеликі групи безпілотників з короткими паузами. Подібний формат завдає виснажливого удару не лише по системі ППО, а й по життєдіяльності великих українських міст, де повітряні тривоги тривають годинами.

Експерт говорить, що противник відшукав слабке місце в українській системі ППО та намагається використати його для завдавання ударів і постійного психологічного впливу на цивільних. Ключовий розрахунок ворога — позбавити громадян можливості повноцінно відпочивати, працювати, навчатися та вільно пересуватися.

"Путін вважається непоганим тактиком. І він зі своїм оточенням запропонував таку тактику, яка виявилася дуже ефективною: вони знайшли шпаринку в нашій системі ППО і зрозуміли, як її використати", — зазначає Криволап.

За його словами, систематичний тиск покликаний провокувати накопичення втоми та внутрішнього роздратування серед людей. За задумом агресора, постійне перебування в укриттях і руйнування щоденного побуту мають поступово розхитувати ситуацію зсередини.

"Вони хочуть психологічним тиском довести населення до такого стану, коли суспільство, на їхню думку, може вибухнути й запропонувати владі капітуляцію. Я думаю, це основна тактика, яку зараз використовують росіяни", — пояснює авіаексперт.

За його оцінками, росіяни вже можуть виготовляти до 3 тисяч реактивних дронів на місяць – це приблизно 100 одиниць на добу. Тепер їм необов’язково формувати масовані хвилі дронів, адже достатньо регулярно пускати дрібні групи з короткими інтервалами.

Експерт вважає, що систематичний тиск покликаний провокувати накопичення втоми та внутрішнього роздратування серед людей. За задумом агресора, постійне перебування в укриттях і руйнування щоденного побуту мають поступово розхитувати ситуацію зсередини.

"Вони хочуть психологічним тиском довести населення до такого стану, коли суспільство, на їхню думку, може вибухнути й запропонувати владі капітуляцію. Я думаю, це основна тактика, яку зараз використовують росіяни", — пояснює авіаексперт.

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