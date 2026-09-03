Сможет ли РФ бить по Киеву бесконечно: когда прекратится дневной террор

Фактически, впервые за время этой полномасштабной войны в Киеве часами не утихают тревоги. Столица Украины находит под постоянными атаками реактивных дронов. Когда прекратится дневной террор столицы? Почему Россия сменила тактику ударов по Украине? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Дрон-камикадзе "шахед". Фото: из открытых источников

Это новая реальность, к которой нужно привыкать

Военный обозреватель Алексей Гетьман отметил в эфире "Утро.LIVE", дневные атаки российских беспилотников на Киев могу продолжаться еще 2-3 недели. Вероятно, после этого атаки пойдут на убыль.

"Это новая реальность, к которой нужно привыкать. Но она не может продолжаться бесконечно. Она закончится через две-три недели. Почему? Потому что будет наше мощное ответное действие", — подчеркнул он.

По словам эксперта, прекратить такой дроновый террор можно, прежде всего, симметричным ответом Украины. Он подчеркнул, что мощные удары по территории РФ могут снизить желание врага продолжать атаки по украинским городам.

"Будут наши мощные ответные действия. Тогда желание делать по нам что-то исчезнет", – заявил эксперт.

Россияне уже могут производить до 3 тысяч реактивных дронов в месяц

Авиационный эксперт Константин Криволап отметил в эфире "24 Канала", что россияне кардинально изменили тактику воздушного террора Украины, в частности, Киева. Теперь атаки растянуты во времени. Россияне запускают небольшие группы беспилотников с короткими паузами. Подобный формат наносит утомительный удар не только по системе ПВО, но и по жизнедеятельности крупных украинских городов, где воздушные тревоги продолжаются часами.

Эксперт говорит, что противник нашел слабое место в украинской системе ПВО и пытается использовать его для нанесения ударов и постоянного психологического воздействия на гражданских. Ключевой расчет врага – лишить граждан возможности полноценно отдыхать, работать, учиться и свободно передвигаться.

"Путин считается хорошим тактиком. И он со своим окружением предложил такую тактику, которая оказалась очень эффективной: они нашли скважину в нашей системе ПВО и поняли, как ее использовать", — отмечает Криволап.

По его словам, систематическое давление призвано провоцировать накопление усталости и внутреннего раздражения среди людей. По замыслу агрессора постоянное пребывание в укрытиях и разрушение ежедневного быта должны постепенно расшатывать ситуацию изнутри.

"Они хотят психологическим давлением довести население до такого состояния, когда общество, по их мнению, может взорваться и предложить властям капитуляцию. Я думаю, это основная тактика, которую сейчас используют россияне", – объясняет авиаэксперт.

По его оценкам, россияне уже могут производить до 3 тысяч реактивных дронов в месяц – это примерно 100 единиц в сутки. Теперь им необязательно формировать массированные волны дронов, ведь достаточно регулярно пускать мелкие группы с короткими интервалами.

Эксперт считает, что систематическое давление призвано провоцировать накопление усталости и внутреннего раздражения среди людей. По замыслу агрессора постоянное пребывание в укрытиях и разрушение ежедневного быта должны постепенно расшатывать ситуацию изнутри.

"Они хотят психологическим давлением довести население до такого состояния, когда общество, по их мнению, может взорваться и предложить властям капитуляцию. Я думаю, это основная тактика, которую сейчас используют россияне", – объясняет авиаэксперт.

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