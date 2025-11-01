Чи здатна Україна впливати на "ядерну тріаду" РФ: у якому разі не уникнути катастрофи

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Українські захисники знищили один із трьох пострілів "Орєшніка" на території РФ. Про це під час прес-конференції розповів голова Служби безпеки України Василь Малюк. Чи здатна Україна впливати на можливості "ядерної тріади" РФ? Наскільки реальною є загроза від "Орєшніка"? Видання "Коментарі" розбиралося з цих питань, вивчивши думки експертів.
Ракета Орєшнік. Фото: з відкритих джерел
Заступник гендиректора компанії з виробництва коштів РЕБ, авіаційний експерт Анатолій Храпчинський сказав в ефірі Радіо NV, що Україна довела світовій спільноті, яка досі боїться російської ядерної зброї, що може суттєво впливати на можливості "ядерної тріади" Російської Федерації. Свідченням цього є знищення одного ракетного комплексу "Орєшнік".
Водночас, за його словами, публічної інформації немає, але треба враховувати, що на тому полігоні є у постійній експлуатації мобільні пускові установки для ракетних комплексів "Тополь" та "Ярс", додатково — стаціонарні установки, шахти у землі "Маяк-1", "Маяк-2".
При цьому він наголосив, що ці удари Україна робила завдяки можливостям вітчизняних дронів.
Директор програм безпеки Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук. в ефірі телеканалу "КИЇВ24", навіть за відсутності повноцінного серійного виробництва ракети "Орєшнік", вона становить небезпеку для України, оскільки може бути застосована нашою територією.
Проте експерт класифікує таку зброю як "вундер-вафлі" — системи, якими ворог насамперед намагається злякати, але мають обмежені реальні можливості.
Водночас Павло Лакійчук наголосив на одній критичній небезпеці. Він підкреслив, що якщо ця ракета призначена для перенесення ядерних зарядів, її потенційне застосування може стати катастрофою глобального масштабу.
Читайте також на порталі "Коментарі" — Путін знайшов спосіб, як примусити Вашингтон та союзників до поступок у питанні України.