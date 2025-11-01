Чи здатна Україна впливати на "ядерну тріаду" РФ: у якому разі не уникнути катастрофи

Українські захисники знищили один із трьох пострілів "Орєшніка" на території РФ. Про це під час прес-конференції розповів голова Служби безпеки України Василь Малюк. Чи здатна Україна впливати на можливості "ядерної тріади" РФ? Наскільки реальною є загроза від "Орєшніка"? Видання "Коментарі" розбиралося з цих питань, вивчивши думки експертів.

Ракета Орєшнік. Фото: з відкритих джерел

Якщо ми говоримо про Капустин Яр, то там були неодноразові потрапляння і в 2023, 2024, і в 2025 році

Заступник гендиректора компанії з виробництва коштів РЕБ, авіаційний експерт Анатолій Храпчинський сказав в ефірі Радіо NV, що Україна довела світовій спільноті, яка досі боїться російської ядерної зброї, що може суттєво впливати на можливості "ядерної тріади" Російської Федерації. Свідченням цього є знищення одного ракетного комплексу "Орєшнік".

"Якщо ми говоримо про Капустиний Яр, то там були неодноразові потрапляння і в 2023, 2024, і в 2025 році. Умовно кажучи, у будь-якому випадку, щось ми там вражали в Капустиному Яру", — переконаний Храпчинський.

Водночас, за його словами, публічної інформації немає, але треба враховувати, що на тому полігоні є у постійній експлуатації мобільні пускові установки для ракетних комплексів "Тополь" та "Ярс", додатково — стаціонарні установки, шахти у землі "Маяк-1", "Маяк-2".

"Такий широкий перелік коштів, які знаходяться на постійній основі. Є стенди випробувальні, тому, в принципі, якщо ми туди прилітали дронами, то могли щось знищити", — вважає експерт.

При цьому він наголосив, що ці удари Україна робила завдяки можливостям вітчизняних дронів.

"Повірте, наші західні партнери не дозволили б нам чимось таким ударити по тому, чого вони бояться. Світ, Сполучені Штати, Європа досі бояться ядерної зброї Російської Федерації. Хоча це такий гламурний елемент, який Росія постійно використовує", — додав Храпчинський.

Можливо катастрофа

Директор програм безпеки Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук. в ефірі телеканалу "КИЇВ24", навіть за відсутності повноцінного серійного виробництва ракети "Орєшнік", вона становить небезпеку для України, оскільки може бути застосована нашою територією.

Проте експерт класифікує таку зброю як "вундер-вафлі" — системи, якими ворог насамперед намагається злякати, але мають обмежені реальні можливості.

Водночас Павло Лакійчук наголосив на одній критичній небезпеці. Він підкреслив, що якщо ця ракета призначена для перенесення ядерних зарядів, її потенційне застосування може стати катастрофою глобального масштабу.

"Якщо вона (ракета „Орєшнік“ – ред.) буде застосована, не дай Боже, з ядерними боєголовками, по Україні, зокрема, це буде катастрофа, це буде біда", — наголосив Лакійчук, зазначивши, що це стане також великим ударом по світовому ядерному стримуванню.

