Способна ли Украина влиять на "ядерную триаду" РФ: в каком случае не миновать катастрофы

Украинские защитники уничтожили один из трех выстрелов "Орешника" на территории РФ. Об этом во время пресс-конференции рассказал глава Службы безопасности Украины Василий Малюк. Способна ли Украина влиять на возможности "ядерной триады" РФ? Насколько реальна угроза от Орешника? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Ракета Орешник. Фото: из открытых источников
Заместитель гендиректора компании по производству средств РЭБ, авиационный эксперт Анатолий Храпчинский сказал в эфире Радио NV, что Украина доказала мировому сообществу, которое до сих пор боится российского ядерного оружия, что может существенно влиять на возможности "ядерной триады" Российской Федерации. Свидетельством этого является уничтожение одного ракетного комплекса "Орешник".
В то же время, по его словам, публичной информации нет, но надо учитывать, что на том полигоне есть в постоянной эксплуатации мобильные пусковые установки для ракетных комплексов "Тополь" и "Ярс", дополнительно — стационарные установки, шахты в земле "Маяк-1", "Маяк-2".
При этом он подчеркнул, что эти удары Украина делала благодаря возможностям отечественных дронов.
Директор программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук. в эфире телеканала "КИЕВ24", даже при отсутствии полноценного серийного производства ракеты "Орешник", она представляет опасность для Украины, поскольку может быть применена по нашей территории.
Однако эксперт классифицирует такое оружие как "вундер-вафли" — системы, которыми враг прежде всего пытается испугать, но имеющие ограниченные реальные возможности.
В то же время Павел Лакийчук отметил одну критическую опасность. Он подчеркнул, что если эта ракета предназначена для переноса ядерных зарядов, то ее потенциальное применение может стать катастрофой глобального масштаба.
