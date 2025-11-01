Способна ли Украина влиять на "ядерную триаду" РФ: в каком случае не миновать катастрофы

Украинские защитники уничтожили один из трех выстрелов "Орешника" на территории РФ. Об этом во время пресс-конференции рассказал глава Службы безопасности Украины Василий Малюк. Способна ли Украина влиять на возможности "ядерной триады" РФ? Насколько реальна угроза от Орешника? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Ракета Орешник. Фото: из открытых источников

Если мы говорим о Капустином Яру, то там были неоднократные попадания и в 2023, 2024, и в 2025 году

Заместитель гендиректора компании по производству средств РЭБ, авиационный эксперт Анатолий Храпчинский сказал в эфире Радио NV, что Украина доказала мировому сообществу, которое до сих пор боится российского ядерного оружия, что может существенно влиять на возможности "ядерной триады" Российской Федерации. Свидетельством этого является уничтожение одного ракетного комплекса "Орешник".

"Если мы говорим о Капустином Яру, то там были неоднократные попадания и в 2023, 2024, и в 2025 году. Условно говоря, в любом случае, что-то мы там поражали в Капустином Яру", — убежден Храпчинский.

В то же время, по его словам, публичной информации нет, но надо учитывать, что на том полигоне есть в постоянной эксплуатации мобильные пусковые установки для ракетных комплексов "Тополь" и "Ярс", дополнительно — стационарные установки, шахты в земле "Маяк-1", "Маяк-2".

"Такой широкий перечень средств, которые находятся на постоянной основе. Есть стенды испытательные, поэтому, в принципе, — если мы туда прилетали дронами, то могли что-то уничтожить", — считает эксперт.

При этом он подчеркнул, что эти удары Украина делала благодаря возможностям отечественных дронов.

"Поверьте, наши Западные партнеры не позволили бы нам чем-то таким ударить по тому, чего они боятся. Мир, Соединенные Штаты, Европа до сих пор боятся ядерного оружия Российской Федерации. Хотя это такой гламурный элемент, который Россия постоянно использует", — добавил Храпчинский.

Может быть катастрофа

Директор программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук. в эфире телеканала "КИЕВ24", даже при отсутствии полноценного серийного производства ракеты "Орешник", она представляет опасность для Украины, поскольку может быть применена по нашей территории.

Однако эксперт классифицирует такое оружие как "вундер-вафли" — системы, которыми враг прежде всего пытается испугать, но имеющие ограниченные реальные возможности.

В то же время Павел Лакийчук отметил одну критическую опасность. Он подчеркнул, что если эта ракета предназначена для переноса ядерных зарядов, то ее потенциальное применение может стать катастрофой глобального масштаба.

"Если она (ракета „Орешник“ – ред.) будет применена, не дай Бог, с ядерными боеголовками, по Украине, в частности, это будет катастрофа, это будет беда", — подчеркнул Лакийчук, отметив, что это станет также большим ударом по мировому ядерному сдерживанию.

Читайте также на портале "Комментарии" — Путин нашел способ, как принудить Вашингтон и союзников к уступкам в вопросе Украины.



