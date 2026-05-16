Чи здатна Росія вдарити по "центрам ухвалення рішень" в Україні: які будуть наслідки

Після заяв Володимира Зеленського про загрозу ударів по так званих "центрах ухвалення рішень" у Києві тема можливих атак на урядовий квартал знову стала предметом обговорень. Чи здатна Росія уразити "центри прийняття рішень"? Видання "Коментарі" розбиралося у цьому питанні, зібравши думки експертів.

Новина про обстріл могла з'явитися, щоб збити інформаційне тло навколо Єрмака

Колишній працівник СБУ (у 2004-2015 рр.) та консультант Комітету Верховної Ради з питань національної оборони безпеки, військовий експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак вважає, що удари російських загарбників по так званих центрах прийняття рішень в Україні поки що малоймовірні.

"Я думаю, зараз малоймовірний (такий удар – ред.). По-перше, така інформація у росіян є з першого дня. Чому? Тому що ці споруди збудовані за часів Радянського Союзу. Це, по-перше. Говорити, що вони до чогось готуються, – це неправда. ядерний удар", – сказав експерт.

По-третє, експерт не відкидає, що ця новина з'явилася для того, щоб хоч якось перебити те, що відбувається зараз навколо колишнього глави Офісу президента Андрія Єрмака.

Крім того, Іван Ступак наголосив, що в Росії немає зброї, яка може вразити приміщення на глибині 90 метрів.

"Відверто скажу, я навіть не чув про таку зброю. Вона є в американців. Про те, що вона є у росіян, навіть згадок не було. Є там бомби, але ось такі, щоб пробивати на 95 метрів, — ну, тільки в американців. Є там тритонні величезні бомби, протибунстрові. із арматурою. Радянський Союз, вони ж ядерної війни боялися", – пояснив експерт.

Росія здатна зруйнувати лише наземну частину адміністративних чи урядових будівель

Військовий експерт Олександр Коваленко зазначив, що технічно росія має окремі засоби для ураження надзахищених об'єктів, але їхнє застосування на практиці майже неможливе.

"Такі кошти у Росії є, але вони практично двох типів. Перший — це бомби вільного падіння, які потрібно скидати зі стратегічного ракетоносця-бомбардувальника типу Ту-22М3 або Ту-95МС. Але для цього літак має зайти безпосередньо над Києвом. А ймовірність того, що його одразу зіб'ють, дорівнює майже 100%", – пояснив Коваленко.

Другим варіантом, за його словами, є використання тактичної ядерної зброї.

"Інший засіб – це ракети із тактичною ядерною бойовою частиною. Але очевидно, що на це Росія не піде. Вони цього не зроблять", – наголосив експерт.

Коваленко зазначає, що на практиці росія здатна зруйнувати лише наземну частину адміністративних чи урядових будівель, проте не може дістати глибоко захищених підземних об'єктів.

