Способна ли Россия ударить по "центрам принятия решений" в Украине: какие будут последствия

Кравцев Сергей
После заявлений Владимира Зеленского об угрозе ударов по так называемым "центрам принятия решений" в Киеве тема возможных атак на правительственный квартал снова стала предметом обсуждений. Способна ли россия поразить "центры принятия решений"? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, собрав мнения экспертов.
Бывший работник СБУ (в 2004-2015 гг.) и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности, военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак считает, что удары российских захватчиков по так называемым центрам принятия решений в Украине пока маловероятны.
В-третьих, эксперт не исключает, что эта новость появилась для того, чтобы хоть как-то перебить то, что происходит сейчас вокруг бывшего главы Офиса президента Андрея Ермака.
Кроме того, Иван Ступак подчеркнул, что в России нет оружия, которое может поразить помещения на глубине 90 метров.
Военный эксперт Александр Коваленко отметил, что технически россия имеет отдельные средства для поражения сверхзащищенных объектов, но их применение на практике почти невозможно.
Вторым вариантом, по его словам, является использование тактического ядерного оружия.
Коваленко отмечает, что на практике россия способна разрушить только наземную часть административных или правительственных зданий, однако не может достать глубоко защищенные подземные объекты.
