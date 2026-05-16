Способна ли Россия ударить по "центрам принятия решений" в Украине: какие будут последствия

После заявлений Владимира Зеленского об угрозе ударов по так называемым "центрам принятия решений" в Киеве тема возможных атак на правительственный квартал снова стала предметом обсуждений. Способна ли россия поразить "центры принятия решений"? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, собрав мнения экспертов.

Удары по центрам принятия решений. Фото: из открытых источников

Новость об обстреле могла появиться, чтобы сбить информационный фон вокруг Ермака

Бывший работник СБУ (в 2004-2015 гг.) и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности, военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак считает, что удары российских захватчиков по так называемым центрам принятия решений в Украине пока маловероятны.

"Я думаю, сейчас маловероятен (такой удар – ред.). Во-первых, такая информация у россиян есть с первого дня. Почему? Потому что эти сооружения построены во времена Советского Союза. Это, во-первых. Говорить, что они к чему-то готовятся, – это неправда. А во-вторых, 95 метров, как там указано, – глубина этих сооружений. Они строились для того, чтобы выдержать ядерный удар", – сказал эксперт.

В-третьих, эксперт не исключает, что эта новость появилась для того, чтобы хоть как-то перебить то, что происходит сейчас вокруг бывшего главы Офиса президента Андрея Ермака.

Кроме того, Иван Ступак подчеркнул, что в России нет оружия, которое может поразить помещения на глубине 90 метров.

"Откровенно скажу, я даже не слышал о таком оружии. Оно есть у американцев. О том, что оно есть у россиян, даже упоминаний не было. Есть там бомбы, но вот такие, чтобы пробивать на 95 метров, – ну, только у американцев. Есть там трехтонные огромные бомбы, противобункерные. Я еще раз уверен, что это сооружение строилось капитально – с бетоном, с арматурой. Советский Союз, они же ядерной войны боялись", – пояснил эксперт.

Россия способна разрушить только наземную часть административных или правительственных зданий

Военный эксперт Александр Коваленко отметил, что технически россия имеет отдельные средства для поражения сверхзащищенных объектов, но их применение на практике почти невозможно.

"Такие средства у россии есть, но они фактически двух типов. Первый – это бомбы свободного падения, которые нужно сбрасывать со стратегического ракетоносца-бомбардировщика типа Ту-22М3 или Ту-95МС. Но для этого самолет должен зайти непосредственно над Киевом. А вероятность того, что его сразу собьют, равна почти 100%", – объяснил Коваленко.

Вторым вариантом, по его словам, является использование тактического ядерного оружия.

"Другое средство – это ракеты с тактической ядерной боевой частью. Но очевидно, что на это россия не пойдет. Они этого не сделают", – подчеркнул эксперт.

Коваленко отмечает, что на практике россия способна разрушить только наземную часть административных или правительственных зданий, однако не может достать глубоко защищенные подземные объекты.

Читайте также на портале "Комментарии" — в США нашли новый рычаг давления на Путина: какой главный козырь Украины.



