В США нашли новый рычаг давления на Путина: какой главный козырь Украины

Государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио заявил, что Вооруженные Силы Украины сильнейшие во всей Европе. Рубио отметил, что необходимость ведения противостояния с Россией заставила украинцев разработать новую тактику, новые методы, новое оборудование и новые технологии, что создает своего рода гибридную асимметричную войну. Рубио указал на существенную разницу в потерях личного состава между странами. По его данным, ежемесячно Россия теряет от 15 до 20 тысяч солдат погибшими. Это в пять раз превышает показатели украинской стороны. О чем говорит заявление Рубио? Могут ли США использовать успешные действия ВСУ как козырь для давления на Москву на переговорах? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Украину больше не рассматривают как слабую сторону

Заместитель директора Украинского института политики Владислав Дзивидзинский отметил, заявление Марко Рубио о том, что Вооруженные силы являются сильнейшей армией Европы – это не просто красивый комплимент союзнику. Это достаточно четкий, политический, информационный, военный сигнал, адресованный не только Украине. Он направлен сразу в несколько плоскостей.

"Прежде всего, это сигнал Москве, потому что США демонстрируют поддержку Украины, европейским партнерам и, собственно, даже самой американской политической среде. Заявление Рубио на самом деле больше говорит о том, что Вашингтон признает очевидный факт. За годы полномасштабной войны Украина прошла путь от слабой, разваленной армии постсоветского типа до одной из наиболее адаптивных и, возможно, даже в определенных аспектах технологических армий современного мира. Здесь важный акцент в заявлении и стоит сделать на словах о новой тактике, об асимметричной войне, о собственно технологической адаптации, к которой удалось прийти Украине, что и привело к существенно меньшим потерям в войне по сравнению с Россией", – отметил эксперт.

Он продолжает, речь не только о наступательной или оборонительной роли. Это означает, что США, собственно, оценивают Украину не только как обороняющуюся страну, а, собственно, как государство, которое фактически может демонстрировать определенную модель современной адаптивной войны.

"Почему можно считать, что ВСУ сегодня — уникальная армия мира? Украинская армия получила то, чего часто не имеют даже большие, даже армии НАТО. Это масштабный опыт современной войны с переменным темпом и высокой интенсивностью. Мы видим за эти годы, что Украина использует дроны очень массово, интегрирует максимум цифровую разведку, делает быструю адаптацию исходя из происходящего на поле боя. Нам удалось, по-моему, соединить советскую оборонную систему и технику с западной техникой. Ну и собственно тактика, наверное, управление малыми подразделениями, которая тоже является новейшим аспектом. Фактически, Украина стала определенным полигоном военных тактик в современном веке. И это очень внимательно изучают крупнейшие игроки мира – США, Россия, Китай, Европа безусловно", – рассказал собеседник портала "Комментарии".

Владислав Дзивидзинский отмечает отдельный сигнал – это цифры потерь России. Марко Рубио отметил в своей речи, что Россия теряет 15-20 тысяч погибших ежемесячно. Это демонстрация, во-первых, того, что у России нет перспективы скорой победы, которая полностью ломает информационный посыл, сделанный Россией. Во-вторых, он подчеркивает эффективность украинской обороны даже при ограниченных ресурсах. И в-третьих, это элемент определенного психологического давления на Кремль, мол, рассказывайте, что хотите, а мы все равно видим реальные цифры.

"Можно ли предположить, что такое заявление является первым шагом к использованию успехов ВСУ как преимущества на переговорах, то, я думаю, что да. И Вашингтон фактически для Кремля дает столь простой сигнал. Ребята, посмотрите на цифры, посмотрите на время и поймите, что вы не выиграете войну, а Украина не проигрывает ее военным путем. И это, по-моему, тот сигнал, который из рядов стоит увидеть и следует использовать, в том числе, Украине. США собственно демонстрируют на сегодняшний день Москве, что украинская армия остается боеспособной и мы будем дальше поддерживать эту боеспособность. Во-вторых, Россия несет огромные потери, и мы это все видим и умеем считать. И третье время уже работает не на вас. Через три дня вы Киев не взяли, войну на истощение тоже не факт, что вы выиграете. Это может быть и возможно, я надеюсь, станет аргументом давления на Россию во время переговоров", – отметил эксперт.

По его словам, есть важный подтекст для Европы. Рубио еще один момент отметил в речи. США фактически говорят Европе, что европейцы должны посмотреть внимательно, хотят они или не хотят зажать фактор войны в Украине, но построить новую систему безопасности, сдвинув за скобки Украину, им уже не удастся. И это фундаментальное изменение принятия Украины на Западе.

"Как вывод, фактически заявление Рубио – это не просто поддержка. Это признание того, что Украина изменила систему обороны и логику современных конфликтов. Для США украинская армия сегодня – это, по-моему, партнер, источник военного опыта, фактор сдерживания России и достаточно весомый переговорный аргумент на геополитической карте мира. Главное, Вашингтон демонстрирует Украине, что ее больше не воспринимают как слабую сторону, и Украина не только просит помощи, а ее, наоборот, все больше рассматривают как силу, с помощью которой можно построить новую архитектуру безопасности в Европе", – подытожил Владислав Дзивидзинский.

Заявление Рубио можно воспринимать не только с количественной точки зрения

Аналитик, кандидат политических наук Олеся Яхно говорит, что США действительно впервые официально и публично признали наличие сильной стороны у Украины. И заявление госсекретаря США Марко Рубио действительно об этом, а также о том, что россияне теряют на фронте в пять раз больше Украины.

"Заявление, которое можно воспринимать не только с количественной точки зрения, но и, по сути, как признание бесперспективности позиции РФ, пытавшейся убедить американскую администрацию в своих якобы военных преимуществах авансом. На этом и строился подход Кремля к требованиям односторонних уступок Украины. В этом смысле массированная российская атака по украинским городам после короткого перемирия лишь подчеркивает бессилие РФ на фронте, когда она направляет удары по гражданскому населению", – отметила эксперт.

Возвращаясь к словам Рубио, Олеся Яхно заметила, что здесь хотелось бы, чтобы они имели продолжение и на уровне коммуникации США с российской стороной, с тем чтобы заставить Кремль, наконец, сформулировать компромиссную переговорную позицию.

