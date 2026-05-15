У США знайшли новий важіль тиску на Путіна: який головний козир України

Державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо заявив, що Збройні Сили України є найсильнішими в усій Європі. Рубіо зазначив, що необхідність ведення протистояння з Росією змусила українців розробити нову тактику, нові методи, нове обладнання та нові технології, що "створює свого роду гібридну асиметричну війну". Рубіо вказав на суттєву різницю у втратах особового складу між країнами. За його даними, щомісяця Росія втрачає від 15 до 20 тисяч солдатів загиблими. Це уп'ятеро перевищує показники української сторони. Про що говорить заява Рубіо? Чи можуть США використати успішні дії ЗСУ, як козир для тиску на Москву на переговорах? Видання "Коментарі" з цими питаннями звернулося до експертів.

Україну більше не розглядають, як слабку сторону

Заступник директора Українського інституту політики Владислав Дзівідзінський зазначив, заява Марко Рубіо про те, що Збройні сили є найсильнішою армією Європи – це не просто якийсь красивий комплімент союзнику. Це достатньо чіткий, політичний, інформаційний, військовий сигнал, який адресований не тільки Україні. Він спрямований одразу в декілька площин.

"Передусім, це сигнал Москві, бо США демонструють підтримку України, європейським партнерам, та, власне, навіть самому американському політичному середовищу. Заява Рубіо, насправді, більше говорить про те, що Вашингтон визнає очевидний факт. За роки повномасштабної війни Україна пройшла шлях від слабкої, розваленої армії пострадянського типу до однієї з найбільш адаптивних і, можливо, навіть в певних аспектах найтехнологічніших армій сучасного світу. Тут важливий акцент в заяві і варто зробити на слова про нову тактику, про асиметричну війну, про, власне, технологічну адаптацію, до якої вдалося прийти Україні, що й призвело до суттєво менших втрат у війні порівняно з Росією", – зазначив експерт.

Він продовжує, мова не лише про наступальну чи оборонну роль. Це означає, що США, власне, оцінюють Україну не лише як країну, яка вже обороняється, а, власне, як державу, яка фактично може демонструвати певну модель сучасної адаптивної війни.

"Чому можна вважати, що ЗСУ сьогодні унікальна армія світу? Українська армія отримала те, чого часто не мають навіть великі армії, навіть армії НАТО. Це масштабний досвід сучасної війни з перемінним темпом і високою інтенсивністю. Ми бачимо за ці роки, що Україна використовує дрони дуже масово, інтегрує максимум цифрову розвідку, робить швидку адаптацію, виходячи з того, що відбувається на полі бою. Нам вдалося, на мою думку, поєднати радянську оборонну систему і техніку з західною технікою. Ну і, власне, тактика, напевно, керування малими підрозділами, яка теж є новітнім аспектом. Фактично Україна стала певним полігоном військових тактик в сучасному столітті. І це дуже уважно вивчають найбільші гравці світу – США, Росія, Китай, Європа, безумовно", – розповів співрозмовник порталу "Коментарі".

Владислав Дзівідзінський наголошує окремий сигнал – це цифри втрат Росії. Марко Рубіо зазначив у своїй промові, що Росія втрачає 15-20 тисяч загиблих щомісяця. Це демонстрація, по-перше, того, що Росія не має перспективи швидкої перемоги, що повністю ламає інформаційний посил, зроблений Росією. По-друге, він підкреслює ефективність української оборони навіть за умови обмежених ресурсів. І, по-третє, це елемент певного психологічного тиску на Кремль, мовляв, розказуйте, що хочете, а ми все одно бачимо реальні цифри.

"Чи можна припустити, що така заява є першим кроком до використання успіхів ЗСУ, як переваги на переговорах, то, я думаю, що так. І Вашингтон фактично для Кремля дає такий простий сигнал. Хлопці, подивіться на цифри, подивіться на час і зрозумійте, що ви не виграєте війну, а Україна не програє її військовим шляхом. І це, як на мене, той сигнал, який з між рядочків варто побачити і варто використати, у тому числі, Україні. США, власне, демонструють на сьогоднішній день Москві, що українська армія залишається боєздатною і ми будемо далі підтримувати цю боєздатність. Друге, Росія несе величезні втрати, і ми це все бачимо і вміємо рахувати. І третє, час вже працює не на вас. За три дні ви Київ не взяли, війну на виснаження теж не факт, що ви виграєте. Це може і можливо, я сподіваюся, стане аргументом тиску на Росію під час переговорів", – зазначив експерт.

За його словами, є також важливий підтекст для Європи. Адже Рубіо ще один момент зазначив у промові. США фактично говорять Європі, що європейці мають подивитися уважно, хочуть вони чи не хочуть зажати на фактор війни в Україні, але побудувати нову систему безпеки, посунувши за дужки Україну, їм вже не вдасться. І це фундаментальна зміна з прийняття України на Заході.

"Як висновок, фактично заява Рубіо – це не просто певна підтримка. Це визнання того, що Україна змінила систему оборони і логіку сучасних конфліктів. Для США українська армія сьогодні – це, як на мене, партнер, джерело військового досвіду, фактор стримування Росії і достатньо вагомий переговорний аргумент на геополітичній мапі світу. Головне, Вашингтон демонструє Україні, що її більше не сприймають як слабку сторону, і Україна не лише просить допомоги, а її, навпаки, дедалі більше розглядають як силу, з допомогою якої можна побудувати нову архітектуру безпеки в Європі", – підсумував Владислав Дзівідзінський.

Заяву Рубіо можна сприймати не лише з кількісної точки зору

Аналітик, кандидат політичних наук Олеся Яхно говорить, що США справді чи не вперше офіційно і публічно визнали наявність сильної сторони у України. І заява держсекретаря США Марко Рубіо справді про це, а також про те, що росіяни втрачають на фронті у пʼять разів більше за Україну.

"Заява, яку можна сприймати не лише з кількісної точки зору, а й, по суті, як визнання безперспективності позиції РФ, яка намагалася переконати американську адміністрацію у своїх ніби то військових перевагах авансом. На цьому і будувався підхід Кремля щодо вимог односторонніх поступок від України. У цьому сенсі масована російська атака по українських містах після короткого перемирʼя лише підкреслює безсилість РФ на фронті, коли вона спрямовує удари по цивільному населенню", – зазначила експерт.

Повертаючись до слів Рубіо, Олеся Яхно зауважила, що тут хотілося б, щоб вони мали продовження і на рівні комунікації США з російською стороною, з тим, щоб змусити Кремль, нарешті, сформулювати компромісну переговорну позицію.

