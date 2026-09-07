Чи здатна РФ до 2032 року захопити Донбас: у США оцінили реальні терміни

Російська армія не зможе захопити всю Донецьку область до кінця 2026 року, незважаючи на встановлений Кремлем термін. Більше того, якщо нинішні темпи просування збережуться, на захоплення територій, що залишилися, російським військам знадобиться до жовтня 2032 року. Таку оцінку наводить Інститут вивчення війни (ISW).

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

У серпні 2026 року середня швидкість просування російських військ на всьому українському фронті становила 2,91 квадратного кілометра на добу. На основному напрямі – на Донеччині – темп виявився ще нижчим і склав близько 2,36 квадратного кілометра на день.

За збереження такої динаміки Росії знадобилося б приблизно шість років, щоб зайняти 19% території Донецької області. Розрахунковий термін – 2 жовтня 2032 року.

Однак ISW наголошує, що навіть цей прогноз не можна вважати гарантованим. Інститут не готовий стверджувати, що російські війська взагалі зможуть захопити всю частину області, що залишилася.

Головна перешкода – характер бойових дій. Росія має вести важкі виснажливі бої за міста так званого українського "кріпосного поясу". Після цього військам доведеться просуватися через відкриті території, де російська армія історично зазнавала серйозних труднощів.

При цьому темпи російського наступу загалом помітно сповільнилися порівняно з 2025 роком. Україна у 2026 році також змогла перехоплювати тактичну ініціативу на окремих ділянках фронту та завдавати ударів по російській логістиці.

За оцінкою ISW, за збереження нинішнього рівня західної підтримки України Росія не має очевидних можливостей різко прискорити наступ.

Таким чином, новий дедлайн Кремля виглядає радше політичною метою, ніж реалістичним військовим прогнозом. Москва вже багато разів обіцяла швидке завоювання Донбасу, проте російська армія щоразу стикалася з необхідністю витрачати значно більше часу та ресурсів, ніж передбачало російське керівництво.

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