Способна ли РФ до 2032 года захватить Донбасс: в США оценили реальные сроки

Российская армия не сможет захватить всю Донецкую область до конца 2026 года, несмотря на установленные Кремлем сроки. Более того, если нынешние темпы продвижения сохранятся, на захват оставшихся территорий российским войскам потребуется до октября 2032 года. Такую оценку приводит Институт изучения войны (ISW).

Российские войска. Фото: из открытых источников

В августе 2026 года средняя скорость продвижения российских войск на всем украинском фронте составила 2,91 квадратного километра в сутки. На основном направлении – в Донецкой области – темп оказался еще ниже и составил около 2,36 квадратного километра в день.

При сохранении такой динамики России понадобилось бы примерно шесть лет, чтобы занять оставшиеся 19% территории Донецкой области. Расчетный срок – 2 октября 2032 года.

Однако ISW подчеркивает, что даже этот прогноз нельзя считать гарантированным. Институт не готов утверждать, что российские войска вообще смогут захватить всю оставшуюся часть области.

Главное препятствие – характер боевых действий. России предстоит вести тяжелые изнурительные бои за города так называемого украинского "крепостного пояса". После этого войскам придется продвигаться через открытые территории, где российская армия исторически испытывала серьезные трудности.

При этом темпы российского наступления в целом заметно замедлились по сравнению с 2025 годом. Украина в 2026 году также смогла перехватывать тактическую инициативу на отдельных участках фронта и наносить удары по российской логистике.

По оценке ISW, при сохранении нынешнего уровня западной поддержки Украины у России нет очевидных возможностей резко ускорить наступление.

Таким образом, новый дедлайн Кремля выглядит скорее политической целью, чем реалистичным военным прогнозом. Москва уже много раз обещала быстрое завоевание Донбасса, однако российская армия каждый раз сталкивалась с необходимостью тратить значительно больше времени и ресурсов, чем предполагало российское руководство.

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