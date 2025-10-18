Чи заморозять США та КНР війну в Україні: чим викликано оптимізм Трампа

Усі результати зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом поки невідомі, нот, виходячи з відмови Вашингтона поставити Україні ракети "Томагавк", багато хто вже говорить про провал переговорів. Чи це так? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, зібравши думки експертів.

Співзасновник Аналітичної мережі "Research Solutions" Ігор Тишкевич не зовсім згоден з тим, що візит Зеленського до Вашингтона пішов не за тим сценарієм, на який багато хто розраховував. Після фактичного провалу "швидкого вирішення" питання світу за виключно американським сценарієм, питання російсько-української війни так чи інакше стали тлом для майбутніх консультацій та переговорів США-КНР. Обидві держави мають свої інтереси у тому, як війна може завершитися. Але є й спільне – ні Пекіну, ні Вашингтону не вигідна явна перемога РФ із провалом України, оскільки Кремль намагатиметься претендувати на роль третього світового центру. При цьому ні Пекіну, ні Вашингтону не вигідна і повна поразка РФ, оскільки КНР побоюється дестабілізації біля своїх кордонів та посилення американського впливу. США у свою чергу, дестабілізація Північно-Східної Азії та посилення китайського впливу.

"При цьому обидві держави не бажають масштабування війни та переходу її на новий, регіональний чи глобальний рівень. А далі все залежить від характеру їхніх стосунків. У разі початку торгової війни наступне питання – чи готові країни до загроз збройного протистояння. У такому разі ймовірний аналог грузинського сценарію з виробленням довгострокових механізмів припинення вогню. Якщо брязкання зброєю немає, що ми маємо сьогодні, то інтереси обох держав у недопущенні погіршення відносин. У такому варіанті російсько-українська війна є надмірним фактором ризику. А отже, треба заморозити. Щоб повернутися до цього питання пізніше", – наголосив експерт.

Трамп повернувся до первісної ідеї

Політичний аналітик, нардеп Микола Княжицький говорить, що головна невідома – причини оптимізму Дональда Трампа. Його впевненість у тому, що цього разу він "дотисне Путіна", викликає питання. Слова Трампа, що "інакше Путін не пропонував би того, що він запропонував учора", можна трактувати як завгодно, але наразі це лише спекуляції.

"Після зустрічі Трамп закликав сторони “зупинитися там, де стоять зараз”. Зеленський на прес-конференції також говорив про схожу логіку. Це може свідчити, що Трамп повернувся до початкової ідеї: спочатку – припинення вогню за лінією фронту, а вже потім – обговорення умов миру. Такий підхід виглядає більш реалістичним, адже "першопричини конфлікту" в путінському розумінні ніхто навіть не починав обговорювати. Єдиний спосіб, як Україна могла б "допомогти" їх вирішити, — це здатися", – зазначив нардеп.

За його словами, капітуляція України дала б Путіну можливість знову зосередитися на вимогах до США, Європи та всього Заходу, з яких він починав у 2022 році, але змушений був відкласти через український опір.

Що ж до історії з Tomahawk, то Микола Княжицький називає малоймовірним, що США насправді розглядали реальну передачу цих ракет. Скоріше, в адміністрації Трампа їх сприймають як дипломатичний інструмент тиску – зброю, яка працює сильніше, коли про неї говорять, ніж коли нею користуються.

"Самих ракет Путін навряд чи боїться настільки, щоб заради цього погодитись на перемир’я. Але в комплексі з іншими заходами – санкціями, переговорами з Китаєм, мілітаризацією Європи – цей тиск може дати певний ефект. Хоча й лише теоретично: Росія за роки війни навчилася швидко адаптуватись до будь-яких обмежень", – зауважив аналітик.

