Чи заморозять США та КНР війну в Україні: чим викликано оптимізм Трампа

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Усі результати зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом поки невідомі, нот, виходячи з відмови Вашингтона поставити Україні ракети "Томагавк", багато хто вже говорить про провал переговорів. Чи це так? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, зібравши думки експертів.
Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел
Співзасновник Аналітичної мережі "Research Solutions" Ігор Тишкевич не зовсім згоден з тим, що візит Зеленського до Вашингтона пішов не за тим сценарієм, на який багато хто розраховував. Після фактичного провалу "швидкого вирішення" питання світу за виключно американським сценарієм, питання російсько-української війни так чи інакше стали тлом для майбутніх консультацій та переговорів США-КНР. Обидві держави мають свої інтереси у тому, як війна може завершитися. Але є й спільне – ні Пекіну, ні Вашингтону не вигідна явна перемога РФ із провалом України, оскільки Кремль намагатиметься претендувати на роль третього світового центру. При цьому ні Пекіну, ні Вашингтону не вигідна і повна поразка РФ, оскільки КНР побоюється дестабілізації біля своїх кордонів та посилення американського впливу. США у свою чергу, дестабілізація Північно-Східної Азії та посилення китайського впливу.
Політичний аналітик, нардеп Микола Княжицький говорить, що головна невідома – причини оптимізму Дональда Трампа. Його впевненість у тому, що цього разу він "дотисне Путіна", викликає питання. Слова Трампа, що "інакше Путін не пропонував би того, що він запропонував учора", можна трактувати як завгодно, але наразі це лише спекуляції.
За його словами, капітуляція України дала б Путіну можливість знову зосередитися на вимогах до США, Європи та всього Заходу, з яких він починав у 2022 році, але змушений був відкласти через український опір.
Що ж до історії з Tomahawk, то Микола Княжицький називає малоймовірним, що США насправді розглядали реальну передачу цих ракет. Скоріше, в адміністрації Трампа їх сприймають як дипломатичний інструмент тиску – зброю, яка працює сильніше, коли про неї говорять, ніж коли нею користуються.
Читайте також на порталі "Коментарі" — чи справді США відмовили у постачаннях "Томагавків": що каже Зеленський.