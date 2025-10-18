Заморозят ли США и КНР войну в Украине: чем вызван оптимизм Трампа

Все результаты встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом пока неизвестны, нот исходя из отказа Вашингтона поставить Украине ракеты "Томагавк" многие уже говорят о провале переговоров. Действительно ли это так? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, собрав мнения экспертов.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Соучредитель Аналитической сети "Research Solutions" Игорь Тышкевич не совсем согласен с тем, что визит Зеленского в Вашингтон пошёл не по тому сценарию, на который рассчитывали многие. После фактического провала "быстрого решения" вопроса мира по исключительно американскому сценарию, вопросы российско-украинской войны, так или иначе стали фоном для будущих консультаций и переговоров США-КНР. Оба государства имеют свои интересы в том, как война может завершиться. Но есть и общее – ни Пекину, ни Вашингтону не выгодна явная победа РФ с провалом Украины, поскольку Кремль попытается претендовать на роль третьего мирового центра. При этом ни Пекину, ни Вашингтону не выгодно и полное поражение РФ поскольку КНР опасается дестабилизации возле своих границ и усиления американского влияния. США в свою очередь, дестабилизации Северо-Восточной Азии и усиления китайского влияния.

"При этом оба государства не желают масштабирования войны и перехода её на новый, региональный или глобальный уровень. А дальше всё зависит от характера их отношений. В случае начала торговой войны следующий вопрос – готовы ли страны к угрозам вооружённого противостояния. В таком случае вероятен некий аналог грузинского сценария с выработкой долговременных механизмов прекращения огня. Если бряцания оружием нет, что мы имеем сегодня, то интересы обоих государств в недопущении ухудшения отношений. В таком варианте российско-украинская война является чрезмерным фактором риска. А значит надо заморозить. Чтобы вернуться к данному вопросу позже", – отметил эксперт.

Трамп вернулся к первоначальной идее

Политический аналитик, нардеп Николай Княжицкий говорит, что главная неизвестная – причина оптимизма Дональда Трампа. Его уверенность в том, что на этот раз он "дожмет Путина", вызывает вопрос. Слова Трампа, что "иначе Путин не предлагал бы то, что он предложил вчера", можно трактовать как угодно, но сейчас это только спекуляции.

"После встречи Трамп призвал стороны "остановиться там, где стоят сейчас". Зеленский на пресс-конференции также говорил о похожей логике. Это может свидетельствовать о том, что Трамп вернулся к первоначальной идее: сначала – прекращение огня по линии фронта, а уже потом – обсуждение условий мира. Такой подход выглядит более реалистичным, ведь "первопричины конфликта" в путинском понимании никто даже не начинал обсуждать. Единственный способ, как Украина могла бы "помочь" их решить, – это сдаться", – отметил нардеп.

По его словам, капитуляция Украины дала бы Путину возможность снова сосредоточиться на требованиях США, Европы и всего Запада, с которых он начинал в 2022 году, но вынужден был отложить из-за украинского сопротивления.

Что касается истории с Tomahawk, то Николай Княжицкий называет маловероятным, что США действительно рассматривали реальную передачу этих ракет. Скорее, в администрации Трампа их воспринимают как дипломатический инструмент давления – оружие, которое работает сильнее, когда о нем говорят, чем когда им пользуются.

"Самых ракет Путин вряд ли боится настолько, чтобы ради этого согласиться на перемирие. Но в комплексе с другими мерами – санкциями, переговорами с Китаем, милитаризацией Европы – это давление может дать определенный эффект. Хотя и теоретически: Россия за годы войны научилась быстро адаптироваться к любым ограничениям", – отметил аналитик.

