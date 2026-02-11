Чи закінчиться війна в Україні у 2026 році: у Раді попередили про "чорного лебедя"

Рубрики
Завершення війни в Україні у 2026 році наразі виглядає малоймовірним. Таку оцінку озвучив секретар парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко, коментуючи перспективи можливого припинення бойових дій.
Роман Костенко. Фото з відкритих джерел
Роман Костенко в інтерв’ю "РБК-Україна" заявив, що, з огляду на нинішню динаміку фронту та стратегічні наміри Кремля, підстав говорити про швидке завершення війни немає. За словами Костенка, Росія не змінила своїх цілей, а її ресурсів поки достатньо для продовження бойових дій у нинішньому темпі. Як наслідок, нардеп скептично оцінив сценарій, за якого війна може завершитися вже цього року.
Водночас Костенко не виключає впливу так званого "чорного лебедя", тобто непередбачуваних подій, які можуть кардинально змінити ситуацію. Йдеться про смерть Путіна, внутрішні потрясіння в РФ, або про критичні втрати, що змусять Кремль до реальних переговорів.
Політик також застеріг від "підступного миру" або тимчасового перемир’я без надійних гарантій безпеки. За його словами, у війні з Росією варто готуватися до найгірших сценаріїв і критично оцінювати будь-які сигнали про швидке завершення конфлікту.
