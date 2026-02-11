Чи закінчиться війна в Україні у 2026 році: у Раді попередили про "чорного лебедя"

Завершення війни в Україні у 2026 році наразі виглядає малоймовірним. Таку оцінку озвучив секретар парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко, коментуючи перспективи можливого припинення бойових дій.

Роман Костенко в інтерв’ю "РБК-Україна" заявив, що, з огляду на нинішню динаміку фронту та стратегічні наміри Кремля, підстав говорити про швидке завершення війни немає. За словами Костенка, Росія не змінила своїх цілей, а її ресурсів поки достатньо для продовження бойових дій у нинішньому темпі. Як наслідок, нардеп скептично оцінив сценарій, за якого війна може завершитися вже цього року.

"З точки зору, як зараз це відбувається, для мене це малоймовірний сценарій – що війна взагалі закінчиться в цьому році. Але це я кажу з точки зору, що я знаю наміри Російської Федерації. Якщо ми не віддамо території, то це малоймовірний сценарій. Але якщо віддамо, то це максимум зупинить їх на місяць, вони перекинуть свої війська на інший напрямок і все почнеться знову", — говорить Костенко.

Водночас Костенко не виключає впливу так званого "чорного лебедя", тобто непередбачуваних подій, які можуть кардинально змінити ситуацію. Йдеться про смерть Путіна, внутрішні потрясіння в РФ, або про критичні втрати, що змусять Кремль до реальних переговорів.

"Але я не виключаю якогось "чорного лебедя", що Росія змінить свої наміри… або ще щось станеться. Або ми нанесемо їм такі втрати, що вони не зможуть оговтатись. Або просто їм потрібно буде якесь місячне перемир'я для того, щоб ввести нас в оману, ввести нас в виборчий процес. А потім, коли у нас почнуться вибори, ми відкриємо кордони, знімемо воєнний стан, вони вдарять з новою силою", — говорить Костенко.

Політик також застеріг від "підступного миру" або тимчасового перемир’я без надійних гарантій безпеки. За його словами, у війні з Росією варто готуватися до найгірших сценаріїв і критично оцінювати будь-які сигнали про швидке завершення конфлікту.

