Закончится ли война в Украине в 2026 году: в Раде предупредили о "черном лебеде"

Slava Kot
Завершение войны в Украине в 2026 году пока выглядит маловероятным. Такую оценку озвучил секретарь парламентского комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Роман Костенко, комментируя перспективы возможного прекращения боевых действий.
Роман Костенко. Фото из открытых источников
Роман Костенко в интервью "РБК-Украина" заявил, что, учитывая нынешнюю динамику фронта и стратегические намерения Кремля, оснований говорить о скором завершении войны нет. По словам Костенко, Россия не изменила свои цели, а ее ресурсов пока достаточно для продолжения боевых действий в нынешнем темпе. В результате нардеп скептически оценил сценарий, при котором война может завершиться уже в этом году.
В то же время Костенко не исключает влияния так называемого "черного лебедя", то есть непредвиденных событий, которые могут кардинально изменить ситуацию. Речь идет о смерти Путина, внутренних потрясениях в РФ, или о критических потерях, которые заставят Кремль к реальным переговорам.
Политик также предостерег от "коварного мира" или временного перемирия без надежных гарантий безопасности. По его словам, в войне с Россией следует готовиться к худшим сценариям и критически оценивать любые сигналы о скором завершении конфликта.
