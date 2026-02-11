Закончится ли война в Украине в 2026 году: в Раде предупредили о "черном лебеде"

Завершение войны в Украине в 2026 году пока выглядит маловероятным. Такую оценку озвучил секретарь парламентского комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Роман Костенко, комментируя перспективы возможного прекращения боевых действий.

Роман Костенко. Фото из открытых источников

Роман Костенко в интервью "РБК-Украина" заявил, что, учитывая нынешнюю динамику фронта и стратегические намерения Кремля, оснований говорить о скором завершении войны нет. По словам Костенко, Россия не изменила свои цели, а ее ресурсов пока достаточно для продолжения боевых действий в нынешнем темпе. В результате нардеп скептически оценил сценарий, при котором война может завершиться уже в этом году.

"С точки зрения, как сейчас это происходит, для меня это маловероятный сценарий – война вообще закончится в этом году. Но это я говорю с точки зрения, что знаю намерения Российской Федерации. Если мы не отдадим территорию, то это маловероятный сценарий. Но если отдадим, то это максимум остановит их на месяц, они кинут свои войска на другое направление и все начнется снова", – говорит Костенко.

В то же время Костенко не исключает влияния так называемого "черного лебедя", то есть непредвиденных событий, которые могут кардинально изменить ситуацию. Речь идет о смерти Путина, внутренних потрясениях в РФ, или о критических потерях, которые заставят Кремль к реальным переговорам.

"Но я не исключаю какого-то "черного лебедя", что Россия изменит свои намерения… или что-нибудь еще произойдет. Или мы нанесем им такие потери, что они не смогут прийти в себя. Или просто им нужно будет какое-то месячное перемирие для того, чтобы ввести нас в заблуждение, ввести нас в избирательный процесс. А потом, когда у нас начнутся выборы, мы откроем границы, снимем военное положение, они ударят с новой силой", – говорит Костенко.

Политик также предостерег от "коварного мира" или временного перемирия без надежных гарантий безопасности. По его словам, в войне с Россией следует готовиться к худшим сценариям и критически оценивать любые сигналы о скором завершении конфликта.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия назвала ключевое условие мирного договора для окончания войны в Украине.

Также "Комментарии" писали, что в Раде заявили об окне возможностей для заключения мирного соглашения о завершении войны.