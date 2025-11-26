Чи втримається місто до кінця року: у ЗСУ зробили важливу заяву про Покровськ

Російські сили окупації не зможуть узяти під контроль Покровськ Донецької області до завершення року, однак їхні спроби встановити окупацію міста триватимуть.

Битва за Покровськ (фото з відкритих джерел)

Про це повідомив начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов в інтерв’ю LIGA.net. За його словами, російські війська продовжують стягувати додаткові підрозділи на Покровський напрямок — наразі там перебуває вже понад 100 тисяч військових РФ.

"Ці спроби тривають уже понад рік, і росіяни переносять терміни, які їм визначили для захоплення міста. Ці терміни й далі будуть посуватися. Зараз вони стягують туди всі наявні резерви. Чи вдасться їм створити умови, щоб ще більше ускладнити обставини, – важко прогнозувати", – зазначив Гнатов.

Він також підкреслив, що заяви про те, що "все пропало", лунають від початку повномасштабної агресії Росії проти України.

"Раніше така риторика лунала за часів АТО/ООС. Однак ЗСУ продовжують зупиняти противника і завдають йому серйозних втрат", – додав начальник Генштабу.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що російські окупанти зосередили під Покровськом на Донеччині близько 150 тисяч військових. Таку заяву зробив офіцер ЗСУ, політолог Андрій Ткачук. За його словами, Покровськ – це ціль №1 росіян.

"Вони намагаються показати світові, зокрема США, що мають великі успіхи. Але це не відволікаючий маневр — Покровськ для них є пріоритетом. Вони хочуть нав’язати свої правила боротьби і якнайшвидше взяти місто, щоб покласти цю карту на стіл переговорів", — заявив Ткачук.

Він також додав, що росіяни намагаються використати навіть часткові тактичні успіхи, щоб продемонструвати свою "спроможність" і посилити тиск на міжнародну аудиторію.

