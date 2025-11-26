Удержится ли город до конца года: в ВСУ сделали важное заявление о Покровске

Российские силы оккупации не смогут взять под контроль Покровск Донецкой области до конца года, однако их попытки установить оккупацию города будут продолжаться.

Битва за Покровск (фото из открытых источников)

Об этом сообщил начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Игнатов в интервью LIGA.net. По его словам, российские войска продолжают взимать дополнительные подразделения на Покровское направление — сейчас там уже более 100 тысяч военных РФ.

"Эти попытки продолжаются уже больше года, и россияне переносят сроки, которые им определили для захвата города. Эти сроки и дальше будут продвигаться. Сейчас они стягивают туда все имеющиеся резервы. Удастся ли им создать условия, чтобы еще больше усложнить обстоятельства, — трудно прогнозировать", — отметил Гнатов.

Он также подчеркнул, что заявления о том, что "все пропало", раздаются с начала полномасштабной агрессии России против Украины.

"Раньше такая риторика звучала во времена АТО/ООС. Однако ВСУ продолжают останавливать противника и наносят ему серьезные потери", — добавил начальник Генштаба.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российские кафиры сосредоточили под Покровском на Донетчине около 150 тысяч военных. Такое заявление сделал офицер ВСУ, политолог Андрей Ткачук. По его словам, Покровск – цель №1 россиян.

"Они пытаются показать миру, в том числе имеющие большие успехи США. Но это не отвлекающий маневр — Покровск для них является приоритетом. Они хотят навязать свои правила борьбы и как можно быстрее взять город, чтобы положить эту карту на стол переговоров", — заявил Ткачук.

Он также добавил, что россияне пытаются использовать даже частичные тактические успехи, чтобы продемонстрировать свою способность и усилить давление на международную аудиторию.

