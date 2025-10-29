Чи втрачає Україна Мирноград: у ЗСУ зробили заяву

Рубрики
Українські захисники спростували поширену напередодні інформацію про нібито присутність російських окупаційних військ у Мирнограді Донецької області. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні угруповання військ "Схід".
Бої за Мирноград. Фото: із відкритих джерел
У прес-службі наголосили, ситуація в місті та його околицях повністю контролюється українськими підрозділами. Жодних бойових дій у межах населеного пункту не відбувається.
У командуванні пояснили, що раніше спікер угруповання військ "Схід" у своєму коментарі під час ефіру Національного телемарафону обмовився, маючи на увазі ситуацію у Покровську, а не у Мирнограді.
Напередодні речник угрупування військ "Схід" Григорій Шаповал в ефірі телемарафону повідомив, що російським окупантам вдалося прорватися на околицю міста Мирноград на Покровському напрямку.
За його словами, там тривають тяжкі вуличні бої.
