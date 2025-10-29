logo_ukra

Чи втрачає Україна Мирноград: у ЗСУ зробили заяву
Чи втрачає Україна Мирноград: у ЗСУ зробили заяву

У ЗСУ запевняють, що місто під повним контролем України

29 жовтня 2025, 12:04
Автор:
Кравцев Сергей

Українські захисники спростували поширену напередодні інформацію про нібито присутність російських окупаційних військ у Мирнограді Донецької області. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні угруповання військ "Схід".

Чи втрачає Україна Мирноград: у ЗСУ зробили заяву

Бої за Мирноград. Фото: із відкритих джерел

У прес-службі наголосили, ситуація в місті та його околицях повністю контролюється українськими підрозділами. Жодних бойових дій у межах населеного пункту не відбувається.

"Ворог не знаходиться у Мирнограді. Ситуація у місті та його околицях повністю контролюється Силами оборони України", — зазначили військові.

У командуванні пояснили, що раніше спікер угруповання військ "Схід" у своєму коментарі під час ефіру Національного телемарафону обмовився, маючи на увазі ситуацію у Покровську, а не у Мирнограді.

Напередодні речник угрупування військ "Схід" Григорій Шаповал в ефірі телемарафону повідомив, що російським окупантам вдалося прорватися на околицю міста Мирноград на Покровському напрямку.

За його словами, там тривають тяжкі вуличні бої.

"Зараз, на жаль, ворог зайшов на околиці Мирнограда та використовує не лише артилерійські та безпілотні системи, а також піхотні та технічні засоби", — сказав військовий.

Читайте також на порталі "Коментарі" — поки російські окупанти посилюють наступ на Покровськ, Кремль показує американцям карти з уже захопленим Покровськом та розповідають, як вони захопили 90% сходу України. Про це розповів президент Володимир Зеленський. За якої умови ЗСУ доведеться вийти з Покровська? За яких умов місто буде приречене? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, вивчивши думки експертів.




Джерело: https://www.facebook.com/EastAFU/posts/122129004074972946
