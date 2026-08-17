Чи влаштує Україна повний блекаут у Росії: експерти розкрили спосіб

Доки Росія погрожує Україні заморокою взимку постає питання – чи може Київ влаштувати блекаут Москві. Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, проаналізувавши думки експертів.

Блекаут у Росії. Фото: з відкритих джерел

Російські трансформатори можуть стати ціллю № 1 для України

Завдяки введеним ще з 2014 року санкціям, у Росії вже відбувається низка техногенних аварій, хоч Україна ще навіть не почала завдавати ударів по російській енергетиці.

Військовий експерт Сергій Грабський зазначив в ефірі "Фабрики новин", навіть удари українських захисників по російських трансформаторах здатні призвести до блекаутів у Росії взимку.

"При влучанні в трансформатор ніхто його не гасить протягом 72 годин. Адже це від 3 до 5 т масла, яке має вигоріти. Вода тут не допомагає. Масло спливатиме. З піною, особливо взимку, є проблеми. Засипати землею – це теж неймовірно складне завдання", — зазначив експерт.

Він додав, що якщо Україна може виживати за досить низьких температур, використовуючи альтернативні джерела електропостачання та кліматичні особливості нашої широти.

"В Україні вже -5... -7° – це досить низька температура, то уявіть, що буде, якщо виходитимуть з ладу трансформатори на території Російської Федерації", – сказав Грабський.

Експерт додав, що у РФ середня температура взимку може складати -20...-30°. І за умови, що протягом трьох діб трансформатор горітиме, а потім ще протягом тижня його будуть ремонтувати – це може призвести до критичних наслідків.

Локальні регіональні блекаути в РФ точно можуть бути

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко зазначив, ЗСУ справді можуть довести до блекауту на значній території Росії.

"Це можливо. Але по всій Росії це важко зробити, це можуть бути локальні пошкодження російської енергетики, локальні регіональні блекаути. Також, мабуть, можуть бути переривання енергопостачання на провідні російські військові підприємства. Це може бути. Я думаю, що в українських Збройних сил є вже відповідні засоби для того, щоб цього досягнути. Але не по всій Росії в цілому, а в окремих локальних точках", – зазначив експерт.

За його словами, найбільш вразливі для російської економіки точки – це насамперед експортні термінали на Балтійському морі і Чорному морі. Якщо брати на Балтійському морі, — це термінали Усть-Луга, Приморськ, Висоцьк, на Чорному морі – це Шесхаріс і Туапсе. Це найважливіші і найуразливіші точки для економіки Росії. А також це головні підстанції компанії "Транснефть", які перекачують нафту по експортних маршрутах.

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