Чи влаштує Україна повний блекаут у Росії: експерти розкрили спосіб

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Кравцев Сергей
Доки Росія погрожує Україні заморокою взимку постає питання – чи може Київ влаштувати блекаут Москві. Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, проаналізувавши думки експертів.
Блекаут у Росії. Фото: з відкритих джерел
Завдяки введеним ще з 2014 року санкціям, у Росії вже відбувається низка техногенних аварій, хоч Україна ще навіть не почала завдавати ударів по російській енергетиці.
Військовий експерт Сергій Грабський зазначив в ефірі "Фабрики новин", навіть удари українських захисників по російських трансформаторах здатні призвести до блекаутів у Росії взимку.
Він додав, що якщо Україна може виживати за досить низьких температур, використовуючи альтернативні джерела електропостачання та кліматичні особливості нашої широти.
Експерт додав, що у РФ середня температура взимку може складати -20...-30°. І за умови, що протягом трьох діб трансформатор горітиме, а потім ще протягом тижня його будуть ремонтувати – це може призвести до критичних наслідків.
Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко зазначив, ЗСУ справді можуть довести до блекауту на значній території Росії.
За його словами, найбільш вразливі для російської економіки точки – це насамперед експортні термінали на Балтійському морі і Чорному морі. Якщо брати на Балтійському морі, — це термінали Усть-Луга, Приморськ, Висоцьк, на Чорному морі – це Шесхаріс і Туапсе. Це найважливіші і найуразливіші точки для економіки Росії. А також це головні підстанції компанії "Транснефть", які перекачують нафту по експортних маршрутах.
Також видання "Коментарі" повідомляло – Москва відкинула перемир’я в Чорному морі: у США розповіли, що за цим стоїть.