Устроит ли Украина полный блекаут в России: эксперты раскрыли способ

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Кравцев Сергей
Пока Россия угрожает Украине зимой в темноте встает вопрос – может ли Киев устроить блекаут Москве. Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, проанализировав мнения экспертов.
Блэкаут в России. Фото: из открытых источников
Благодаря введенным еще с 2014 года санкциям, в России уже происходит ряд техногенных аварий, хотя Украина еще даже не начала наносить удары по российской энергетике.
Военный эксперт Сергей Грабский отметил в эфире "Фабрики новостей", даже удары украинских защитников по российским трансформаторам способны привести к блекаутам в России зимой.
Он добавил, что если Украина может выживать при достаточно низких температурах, используя альтернативные источники электроснабжения и климатические особенности нашей широты.
Эксперт добавил, что в РФ средняя температура зимой может составлять -20...-30°. И при условии, что в течение трех суток трансформатор будет гореть, а затем еще в течение недели его будут ремонтировать – это может привести к критическим последствиям.
Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко отметил, что ВСУ действительно могут довести до блекаута на значительной территории России.
По его словам, наиболее уязвимые для российской экономики точки – это, прежде всего, экспортные терминалы на Балтийском море и Черном море. Если брать на Балтийском море – это терминалы Усть-Луга, Приморск, Высоцк, на Черном море – это Шесхарис и Туапсе. Это самые важные и уязвимые точки для экономики России. А также это главные подстанции компании "Транснефть", перекачивающие нефть по экспортным маршрутам.
Также издание "Комментарии" сообщало – Москва отвергла перемирие в Черном море: в США рассказали, что за этим стоит.