Устроит ли Украина полный блекаут в России: эксперты раскрыли способ

Пока Россия угрожает Украине зимой в темноте встает вопрос – может ли Киев устроить блекаут Москве. Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, проанализировав мнения экспертов.

Блэкаут в России. Фото: из открытых источников

Российские трансформаторы могут стать целью №1 для Украины

Благодаря введенным еще с 2014 года санкциям, в России уже происходит ряд техногенных аварий, хотя Украина еще даже не начала наносить удары по российской энергетике.

Военный эксперт Сергей Грабский отметил в эфире "Фабрики новостей", даже удары украинских защитников по российским трансформаторам способны привести к блекаутам в России зимой.

"При попадании в трансформатор никто его не тушит в течение 72 часов. Ведь это от 3 до 5 т масла, которое должно выгореть. Вода здесь не помогает. Масло будет уплывать. С пеной, особенно зимой, есть проблемы. Засыпать землей – это тоже невероятно сложная задача", — отметил эксперт.

Он добавил, что если Украина может выживать при достаточно низких температурах, используя альтернативные источники электроснабжения и климатические особенности нашей широты.

"В Украине уже -5... -7° – это достаточно низкая температура, то представьте, что будет, если будут выходить из строя трансформаторы на территории Российской Федерации", – сказал Грабский.

Эксперт добавил, что в РФ средняя температура зимой может составлять -20...-30°. И при условии, что в течение трех суток трансформатор будет гореть, а затем еще в течение недели его будут ремонтировать – это может привести к критическим последствиям.

Локальные региональные блекауты в РФ точно могут быть

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко отметил, что ВСУ действительно могут довести до блекаута на значительной территории России.

Это возможно. Но по всей России это затруднительно сделать, это могут быть локальные повреждения российской энергетики, локальные региональные блекауты. Также, вероятно, могут быть прерывание энергоснабжения ведущими российскими военными предприятиями. Это может быть. Я думаю, что у украинских Вооруженных сил уже есть соответствующие средства для того, чтобы этого достичь. Но не по всей России в целом, а в отдельных локальных точках", – отметил эксперт.

По его словам, наиболее уязвимые для российской экономики точки – это, прежде всего, экспортные терминалы на Балтийском море и Черном море. Если брать на Балтийском море – это терминалы Усть-Луга, Приморск, Высоцк, на Черном море – это Шесхарис и Туапсе. Это самые важные и уязвимые точки для экономики России. А также это главные подстанции компании "Транснефть", перекачивающие нефть по экспортным маршрутам.

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