Чи влаштує Україна блекаут у Москві: що відповів Зеленський

У ніч на 10 жовтня Росія завдала масованого удару по енергооб'єктах України. Внаслідок удару частина Києва залишилася без світла. Проблеми з електропостачанням також виникли у низці регіонів.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Президент України Володимир Зеленський на брифінгу зазначив, що після терористичних обстрілів енергетики Україна має дати відповідь. За його словами, вже є розуміння, що потрібно зробити далі, пише видання “РБК-Україна”.

Журналісти запитали в очільника держави, чи влаштує Україна блекаут у Москві.

"Наше завдання після ударів — відповідати ворогу. Наше завдання, перш за все, — захищати себе", — відповів президент України.

Ворог, як пояснив Зеленський, накопичував засоби ураження і чекав дощу та туману, оскільки така погода заважає протиповітряній обороні, зокрема авіації.

"Вони знають, що вони роблять. А ми знаємо, що нам робити", — додав Зеленський.

Президент України також зазначив, що удар по енергетиці був сильний, але він точно не смертельний.

"Зрозуміло, що основний удар був на чотири регіони. Це не перший такий удар. Я вважаю, що метеоумови десь зменшили наше відбиття на 20-30%. Я думаю, саме це дало такий ефект", — сказав Зеленський.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що напередодні у вечірньому відеозверненні Зеленський пояснив, що чим більш результативною Україна буде в далекобійності, тим швидше можна буде досягти миру.

Президент України зазначив, що треба масштабувати застосування української далекобійної зброї. Зазначив, що “маємо чіткі плани щодо цього на найближчі місяці й все повинно бути реалізовано.



