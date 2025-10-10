Чи влаштує Україна блекаут у Москві: що відповів Зеленський

Рубрики
У ніч на 10 жовтня Росія завдала масованого удару по енергооб'єктах України. Внаслідок удару частина Києва залишилася без світла. Проблеми з електропостачанням також виникли у низці регіонів.
Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"
Президент України Володимир Зеленський на брифінгу зазначив, що після терористичних обстрілів енергетики Україна має дати відповідь. За його словами, вже є розуміння, що потрібно зробити далі, пише видання “РБК-Україна”.
Журналісти запитали в очільника держави, чи влаштує Україна блекаут у Москві.
Ворог, як пояснив Зеленський, накопичував засоби ураження і чекав дощу та туману, оскільки така погода заважає протиповітряній обороні, зокрема авіації.
Президент України також зазначив, що удар по енергетиці був сильний, але він точно не смертельний.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що напередодні у вечірньому відеозверненні Зеленський пояснив, що чим більш результативною Україна буде в далекобійності, тим швидше можна буде досягти миру.
Президент України зазначив, що треба масштабувати застосування української далекобійної зброї. Зазначив, що “маємо чіткі плани щодо цього на найближчі місяці й все повинно бути реалізовано.