Устроит ли Украина блэкаут в Москве: что ответил Зеленский

В ночь на 10 октября Россия нанесла массированный удар по энергообъектам Украины. В результате удара часть Киева осталась без света. Проблемы с электроснабжением также возникли в ряде регионов.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге отметил, что после террористических обстрелов энергетики Украина должна дать ответ. По его словам, уже есть понимание, что нужно сделать дальше, пишет издание "РБК-Украина".

Журналисты спросили у главы государства, устроит ли Украина блэкаут в Москве.

"Наша задача после ударов – отвечать врагу. Наша задача, прежде всего, – защищать себя", – ответил президент Украины.

Враг, как объяснил Зеленский, накапливал средства поражения и ожидал дождя и тумана, поскольку такая погода мешает противовоздушной обороне, в частности, авиации.

"Они знают, что они делают. А мы знаем, что нам делать", – добавил Зеленский.

Президент Украины также отметил, что удар по энергетике был сильным, но он точно не смертельным.

"Понятно, что основной удар был на четыре региона. Это не первый такой удар. Я считаю, что метеоусловия где-то снизили наше отражение на 20-30%. Я думаю, именно это дало такой эффект", — сказал Зеленский.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что накануне в вечернем видеообращении Зеленский объяснил, что чем результативнее Украина будет в дальнобойности, тем быстрее можно будет достичь мира.

Президент Украины отметил, что нужно масштабировать применение украинского дальнобойного оружия. Заметил, что “имеем четкие планы по этому поводу на ближайшие месяцы и все должно быть реализовано.



