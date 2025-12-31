Переговорники президента США Дональда Трампа, як і Москва, вважають, що здавання Донбасу – ціна, яку Україна має заплатити за мир. Але, як вважають аналітики FT, це було б надто небезпечно для президента Володимира Зеленського з військових, конституційних та політичних причин.

ЗМІ зазначає, що виведення українських військ для створення демілітаризованої зони, яку не контролює жодна зі сторін, було б непрацездатним і неприйнятним варіантом для Москви чи Києва. Тому лише крах оборони змусить Україну капітулювати, але такий сценарій є малоймовірним.

українці справді нестерпно втомилися від війни, але хочуть настання справедливого світу. Зокрема, 85% громадян України проти відходу ЗСУ з Донбасу. Таку думку в інтерв'ю Foxnews висловив президент України Володимир Зеленський.

"Люди хочуть миру. Сьогодні Трамп сказав, що бачив дані опитувань, де 85% або навіть 87% хочуть миру, і сказали так. Це наше життя. 87% підтримують світ. Водночас 85% проти відходу з Донбасу. Це означає, що всі хочуть миру, але справедливого миру", — наголосив український лідер.

Президент зазначив, що вихід із Донбасу є "найгіршим сценарієм", і додав, що це мають розуміти всі сторони переговорів.

голова ГУР Міноборони Кирило Буданов озвучив ключові цілі країни-агресора на 2026 рік. За його словами, Кремль хоче повністю окупувати Донбас та Запорізьку область.




