Чи виведе Україна війська з Донбасу у 2026 році: прогноз Financial Times
Чи виведе Україна війська з Донбасу у 2026 році: прогноз Financial Times

Financial Times зазначає, що лише крах оборони змусить Україну капітулювати, але такий сценарій є малоймовірним

31 грудня 2025, 12:25
Автор:
Кравцев Сергей

Переговорники президента США Дональда Трампа, як і Москва, вважають, що здавання Донбасу – ціна, яку Україна має заплатити за мир. Але, як вважають аналітики FT, це було б надто небезпечно для президента Володимира Зеленського з військових, конституційних та політичних причин.

Чи виведе Україна війська з Донбасу у 2026 році: прогноз Financial Times

ЗСУ. Фото: з відкритих джерел

ЗМІ зазначає, що виведення українських військ для створення демілітаризованої зони, яку не контролює жодна зі сторін, було б непрацездатним і неприйнятним варіантом для Москви чи Києва. Тому лише крах оборони змусить Україну капітулювати, але такий сценарій є малоймовірним.

Читайте також на порталі "Коментарі" — українці справді нестерпно втомилися від війни, але хочуть настання справедливого світу. Зокрема, 85% громадян України проти відходу ЗСУ з Донбасу. Таку думку в інтерв'ю Foxnews висловив президент України Володимир Зеленський.

"Люди хочуть миру. Сьогодні Трамп сказав, що бачив дані опитувань, де 85% або навіть 87% хочуть миру, і сказали так. Це наше життя. 87% підтримують світ. Водночас 85% проти відходу з Донбасу. Це означає, що всі хочуть миру, але справедливого миру", — наголосив український лідер.

Президент зазначив, що вихід із Донбасу є "найгіршим сценарієм", і додав, що це мають розуміти всі сторони переговорів.

Також видання "Коментарі" повідомляло – голова ГУР Міноборони Кирило Буданов озвучив ключові цілі країни-агресора на 2026 рік. За його словами, Кремль хоче повністю окупувати Донбас та Запорізьку область. Як повідомляє портал "Коментарі", про це Буданов розповів в інтерв'ю виданню "Суспільне".




Джерело: https://www.ft.com/content/8ed9aed7-18cc-41f3-bdcc-5a04c856fe5b
